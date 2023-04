Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Apple Inc ( NASDAQ : AAPL ) est en hausse de 3,0 % aujourd’hui suite à un rapport de Bloomberg selon lequel ses investissements en Inde ont déjà commencé à porter leurs fruits.

Jim Cramer réagit au rapport

Le géant de la technologie fabrique désormais environ 7,0 % de ses iPhones à « Bharat », contre seulement 1,0 % en 2021. L’année dernière, Apple a produit pour plus de 7,0 milliards de dollars de ses smartphones phares en Inde, ajoute le rapport.

Réagissant aux données, le célèbre investisseur Jim Cramer a félicité la société cotée au Nasdaq pour son engagement à fabriquer davantage de ses iPhones en Inde et à étendre son empreinte sur un marché clé pour les smartphones.

Cette opportunité, a-t-il ajouté, l’a rendu “très excité” pour l’ action Apple qui a déjà augmenté de plus de 30 % pour l’année. Le passage à l’Inde sert également à protéger l’entreprise contre les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine.

L’action Apple a bondi à 188 $

Jeudi également, l’analyste du Credit Suisse, Shannon Cross, a recommandé d’acheter des actions Apple en invoquant une forte demande d’iPhone et a relevé son objectif de prix à 188 $, soit une hausse d’environ 15% à partir d’ici.

Cross s’attend à ce que le fabricant d’iPhone rapporte 93,27 milliards de dollars de revenus pour son trimestre en cours sur 1,45 $ par part de bénéfice. Elle le voit également augmenter le dividende d’environ 5,0 % et autoriser 90 milliards de dollars supplémentaires de rachat d’actions.

Plus tôt cette semaine, Apple Inc a été signalé envisageant d’utiliser un bouton latéral physique sur l’iPhone 15 qui devrait être lancé plus tard cette année et ne pas compter autant sur la technologie tactile haptique de Cirrus Logic que prévu.