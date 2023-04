Metacade (MCADE) apparaît maintenant sur Uniswap. D’autres inscriptions attendues en avril

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

Après une prévente réussie, Metacade (MCADE) est désormais coté sur la bourse décentralisée Uniswap. La plate-forme de jeu a levé plus de 16 millions $ lors de la prévente, qui s’est terminée récemment, montrant l’intérêt des investisseurs pour la plateforme de gamefi.

L’inscription sur Uniswap était la première et a eu lieu le 6 avril. D’autres inscriptions, y compris sur des échanges centralisés, sont attendues ce mois-ci. Le 16 avril, les utilisateurs du populaire échange de crypto-monnaies Bitmart auront accès à MCADE. Au cours de la semaine se terminant le 30 avril, le jeton sera répertorié sur MEXC. D’autres inscriptions suivront au cours de l’année, permettant ainsi aux investisseurs d’accéder au jeton et de faire monter le prix.

Les jeux de Web 3.0 remplacent les jeux traditionnels, avec un TCAC de 68,9 %

Les jeux de blockchain deviennent populaires grâce à leur facilité d’accès et aux diverses façons dont les joueurs peuvent en profiter. Les derniers rapports montrent que ce secteur atteindra un chiffre d’affaires de 1 020 milliards $ d’ici 2032, ce qui représente un taux de croissance de 68,9 %. Le jeu blockchain n’était évalué qu’à 5,41 milliards $ en 2022.

Outre la facilité d’accès et les gains, les experts affirment que les perspectives de propriété en temps réel rendent les jeux basés sur la blockchain populaires. Les différentes formes de propriété, telles que les jetons basés sur les NFT et la gamefi, permettent aux joueurs de profiter d’avantages uniques qui n’apparaissent pas dans le segment des jeux traditionnels.

Les experts pensent que les jeux basés sur la blockchain remplaceront leurs homologues traditionnels avec les tendances récentes en matière de jeux et la croissance projetée. L’inévitabilité du changement a été démontrée par l’augmentation des investissements et l’arrivée de nouvelles plateformes de jeux dans le secteur. En tant que tels, les projets d’arcade pourraient être des investissements valables pour les personnes qui envisagent l’avenir de l’industrie du jeu.

Metacade, un projet proposant une valeur unique

L’opportunité pour le secteur du jeu ne fait aucun doute. Des plates-formes comme Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox et d’autres ont pris de l’importance grâce à des offres de qualité dans le Web 3.0. Metacade n’est pas seulement un nouvel entrant dans cet espace, il offre aussi une proposition de valeur unique, ce qui explique pourquoi la demande des investisseurs est si élevée.

Metacade est une plate-forme de jeu Web 3.0 de style arcade. Contrairement à ses pairs, Metacade propose des moyens variés et passionnants de gagner de l’argent. Les investisseurs peuvent miser le jeton natif MCADE, participer à des tirages au sort et gagner des récompenses grâce à des concours à l’intérieur du jeu via Compete2Earn. Create2Earn est une autre initiative qui récompense les utilisateurs pour leur contribution au hub communautaire, notamment en générant des critiques de jeux et en prenant part aux publications de leurs pairs. Il existe également des opportunités via Work2Earn qui consistent en postes à pourvoir publiés sur la plate-forme.

En d’autres termes, Metacade offre plus qu’une expérience de jeu, ce qui lui donne un avantage sur ses prédécesseurs. Il est également axé sur la communauté et, à l’avenir, il recherche une structure de type DAO qui donnera à ses utilisateurs un rôle plus important dans la gouvernance.

La croissance projetée du jeu blockchain fait de Metacade l’un des principaux candidats à un vrai succès. La plate-forme a des utilisations réelles et une communauté déjà existante de passionnés de jeux, d’investisseurs et de partenaires. Cela fait de Metacade une plate-forme à surveiller au cours de la prochaine décennie alors que les jeux Web 3.0 prennent de l’ampleur.

Metacade, vaut-il la peine d’être acheté maintenant ?

Metacade vient de conclure sa prévente et a réussi une première inscription sur Uniswap DEX. En tant que tel, sa disponibilité pour le trading a été restreinte d’une certaine manière. Cela signifie que le potentiel de MCADE ne se fera sentir qu’une fois qu’il entrera dans les principaux échanges. Les plans initiaux sont d’introduire MCADE sur 5 principaux échanges.

Dans l’histoire, les jetons nouvellement lancés atteignent de nouveaux niveaux une fois qu’ils sont cotés sur les principales bourses. C’est alors qu’ils deviennent accessibles à de nombreux investisseurs et rassemblent de fortes liquidités. En tant que tel, MCADE pourrait être proposé à un prix attractif maintenant qu’il n’est disponible que sur un seul échange, Uniswap. En suivant la croissance du secteur de la gamefi, MCADE pourrait devenir un investissement approchant un rendement de 100 au cours des deux prochaines années.

Notre projection conservatrice est que la pièce pourrait augmenter sa valeur d’un facteur 10 d’ici 2024, lorsqu’elle sera cotée sur quelques bourses. Investir dans Metacade permet également de participer à une plateforme d’arcade passionnante avec plusieurs opportunités de gains.