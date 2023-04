Pi Network, un acteur de premier plan dans l’industrie de la cryptographie, a dévoilé la liste du hackathon du premier trimestre qui s’est déroulé entre le 1er janvier et le 5 mars. Le hackathon très réussi a compté plus de 360 entrées officielles et plus de 6 700 participants du monde entier.

Les gagnants de ce hackathon étaient des développeurs de diverses industries. Polls for Pi est une dApp de sondage qui permet aux membres de la communauté de participer à des sondages. Dans un communiqué, l’équipe Pi a remercié l’équipe d’avoir créé une dApp simple et facile à utiliser pour la communauté.

L’autre gagnant du hackathon est Coinscro, un système d’entiercement et une plateforme de résolution des litiges. Les développeurs espèrent que cette plate-forme contribuera à renforcer la confiance dans les transactions peer-to-peer sur le réseau. Piketplace et Connect Social sont les autres projets qui ont remporté le hackathon. Dans un communiqué, le fondateur et chef de produit de Pi Network a déclaré :

Pi Network est un projet blockchain très populaire qui espère résoudre les plus grands défis de l’industrie de la cryptographie. Par exemple, cela permet à toute personne disposant d’un smartphone d’exploiter Pi Coin. Cette pièce est celle qui sera utilisée pour gérer les transactions dans l’écosystème Pi.

Cependant, pour l’instant, les détenteurs du Pi Coin ne peuvent pas les échanger contre des monnaies fiduciaires comme le dollar américain, comme je l’ai écrit ici. Les développeurs disent que c’est parce qu’il se trouve actuellement dans un réseau principal fermé et que la pièce sera répertoriée dans les échanges dans un proche avenir.

Au début de cette année, plusieurs bourses, dont Huobi, ont pris la décision controversée de répertorier les dérivés de Pi Coin, une décision critiquée par les développeurs.