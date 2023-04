La prévente d’AltSignals (ASI) se fait submerger dans sa première phase. Est-ce une bonne opportunité ?

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

AltSignals (ASI) a été un mot à la mode ces derniers temps. Cependant, pour les traders, c’est l’un de ces jetons qui entrent dans un espace nouveau – le trading algorithmique. $ASI est le jeton natif qui alimentera la plate-forme d’intelligence artificielle d’AltSignal pour les traders.

$ASI n’en est qu’à sa première étape de prévente, avec plus de 48 % des jetons vendus. La prévente a permis d’amasser plus de 527 000 $, c’est évidemment un succès précoce. Vous pouvez rejoindre la prévente ici pour bénéficier d’avantages anticipés.

Qu’est-ce qu‘AltSignals et $ASI ?

AltSignals se présente comme une plate-forme construite par des traders pour des traders. La plate-forme basée au Royaume-Uni existe depuis 2017 et est devenue populaire pour ses signaux de trading sûrs couvrant les marchés des actions, du Forex et des crypto-monnaies. Sur Trustpilot, AltSignals a une note de 4,8 étoiles sur 5, avec plus de 503 avis. Plus de 1 500 utilisateurs se sont abonnés à son service de trading VIP. En outre, AltSignals compte plus de 50 000 membres Telegram, ce qui en fait l’un des plus populaires noms sur les réseaux sociaux.

Suite à une forte demande pour ses services, AltSignals lance une plateforme alimentée par l’IA baptisée ActualizeAI. La plateforme d’IA devrait renforcer la qualité des signaux générés et élargir la portée des instruments financiers couverts.

Pour donner aux membres d’ActualizeAI plus de liberté et d’opportunités de revenus, l’équipe d’AltSignals a lancé le jeton $ASI. Il alimentera la plate-forme d’IA et sera l’élément d’adhésion. $ASI donnera également aux détenteurs l’exclusivité des projets et initiatives de la plateforme, y compris des tirages au sort.

L’avenir des signaux de trading de l’IA et la position d’ActualizeAI

Le trading algorithmique devient chaque jour plus populaire alors que les investisseurs recherchent un avantage sur les marchés financiers afin de surmonter les risques potentiels. Une enquête de Greenwich Associates portant sur les cadres supérieurs du monde du trading en Amérique du Nord a révélé un intérêt croissant pour le trading exécuté par l’IA. Les dirigeants ont cité la recherche de liquidités et la minimisation des dérapages comme principales raisons d’utiliser l’IA.

D’un point de vue commercial, l’utilisation des signaux prédictifs de l’IA améliore les performances et permet d’éviter les sélections adverses. En tant que tel, investir dans cet espace est une entreprise précieuse qui générera des situations gagnant-gagnant pour les fournisseurs de services et leurs clients.

ActualizeAI promet de révolutionner AltSignals et d’offrir un service de signaux remanié en partant de l’AltAlgo™ actuellement utilisé. Non seulement cela augmente le taux de réussite et la satisfaction des clients, mais cela donne également à la communauté une voix via la propriété du jeton natif. Ce sont quelques-unes des mesures qui indiquent que cela pourrait être un jeton populaire destiné à faire des vagues dans le secteur de la crypto-monnaie en 2023.

Prévision de prix pour AltSignals en 2023

1 jeton $ASI vaut désormais 0,015 $. Le prix devrait être de 0,02274 $ lors de la dernière étape de la prévente. Les analystes ont prévu un prix de 0,40 $ d’ici la fin de l’année 2023, lorsque le jeton aura été coté sur les principales bourses. Cela représente une hausse de prix de près de 2 000 % par rapport au prix final de la prévente. Une telle prédiction n’est pas hors de propos, étant donné que les jetons nouvellement lancés et répertoriés ont enregistré une augmentation pouvant atteindre jusqu’à 4 000 % dans le passé.

Néanmoins, une augmentation prudentielle des prix de 1 000 % est plus réaliste pour cette année, car le jeton rassemble pour l’instant des liquidités et davantage d’investisseurs sur sa communauté de trading. Avec notre projection, un prix de 0,25 $ est envisageable à moyen terme.

AltSignals, vaut-il la peine d’être acheté ?

Très peu de projets ont réussi à attirer assez d’investisseurs et enregistrer une forte prévente comme AltSignals. C’est la première indication qu’il s’agit d’un projet à forte demande et susceptible de se développer. Etant donné ce qui précède, AltSignals vaut la peine d’être considérer comme un investissement pour diverses raisons.

$ASI pourrait être une pièce précieuse car elle alimente une communauté de traders déjà existante. Le support préexistant permet à $ASI d’avoir un décollage en douceur une fois qu’il entre dans les bourses.

De plus, $ASI est plus qu’un simple jeton à acheter et à conserver. Il donne accès à des signaux de trading de haute qualité qui rapporteront de l’argent aux traders. Ainsi, au-delà du rôle spéculatif, le jeton est attrayant pour les traders débutants et novices à la recherche d’une part des bénéfices.

En outre, ASI est un nouveau jeton. Il alimente un service qui n’a jamais été amené à la blockchain auparavant. La concurrence limitée et l’avantage du premier entrant permettent à $ASI de devenir une pièce de monnaie de premier ordre et précieuse.