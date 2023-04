Le taux de change USD/SEK a dérivé à la baisse après le dernier indice suédois des prix à la consommation (IPC). La paire a chuté à un plus bas de 10,25, ce qui était inférieur au plus haut de 10,77 depuis le début de l’année. Il a chuté de plus de 10 % en dessous du niveau le plus élevé de 2022.

L’inflation suédoise glisse

Les dernières actualités SEK venait de Suède. Selon l’agence nationale des statistiques, l’indice global des prix à la consommation est passé de 1,1 % en février à 0,6 % en mars. Cette baisse était pire que l’estimation médiane de 1,0 %.

L’inflation a également baissé d’une année sur l’autre. Il est passé de 12 % en février à 10,6 % en mars. Encore une fois, il s’agit d’une baisse plus importante que l’estimation médiane de 11,1 %.

Pendant ce temps, l’IPC étroitement surveillé à taux d’intérêt constants a chuté à 0,2 % et 8,0 % sur une base mensuelle et annuelle, respectivement. La baisse annuelle a été la plus faible depuis des mois.

Ces chiffres montrent que les conditions en Suède s’améliorent même si l’inflation reste à son plus haut niveau depuis des décennies. Par conséquent, il est probable que la Riksbank adoptera une attitude attentiste lors de sa prise de décision ce mois-ci.

Des données récentes ont montré que l’économie suédoise est en difficulté alors que le taux de chômage continue d’augmenter. Lesecteur du logement a été l’un des plus sous-performants. Après des années de hausse, les prix des logements dans le pays sont passés à une zone de correction.

Dans une note la semaine dernière, les analystes de Danske Bank ont averti que les prix devraient baisser de 25 % de haut en bas. Cela signifie que la chute des prix n’est qu’à mi-chemin. Nordea, en revanche, estime que les prix chuteront de 20 %.

https://www.youtube.com/watch?v=D9VpMypM0WI

Pourtant, le principal catalyseur de l’USD/SEK est la faiblesse du dollar américain. L’indice du dollar s’est effondré à environ 100 dollars alors que la Fed indiquait un pivot.

Analyse technique USD/SEK

Graphique USDSEK par TradingView

Le graphique journalier montre que le taux de change USD /SEK a connu une forte tendance baissière au cours des derniers jours. Il est passé en dessous de la moyenne mobile de 50 jours et se rapproche du support important à 10,15 $.

L’indice de force relative (RSI) est passé sous le point neutre. Par conséquent, la paire continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain support clé à 10. Un mouvement au-dessus de la résistance à 10,50 invalidera la vision baissière.