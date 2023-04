Le prix du jeton MCADE oscille entre 0,22 $ et 0,015 $ depuis sa cotation sur CoinMarketCap.

Les analystes et les investisseurs en crypto-monnaies s’attendaient à ce que la cotation d’Uniswap provoque une flambée des prix significative, bien que cela ne se soit pas concrétisé. Bien que les investisseurs s’inquiètent de la stagnation des prix depuis la fin de la prévente de Metacade, une grande majorité pense que le jeton se consolidera après ce qui semble être des semaines d’activités intenses.

Apparition de MCADE sur BitMart

Selon les informations retrouvées sur le site officiel de Metacade au moment de mettre sous presse, il ne reste que trois jours environ avant que le jeton MCADE ne soit répertorié sur l’échange de crypto-monnaies BitMart.

Tout comme la prévente de Metacade et la cotation ultérieure de MCADE sur Uniswap, la cotation de MCADE sur BitMart a fait sensation parmi les investisseurs. La majorité s’attend à ce que cette nouvelle cotation déclenche une augmentation de prix car ce sera le premier échange centralisé de crypto-monnaies à répertorier le jeton.

Cependant, certains investisseurs sont sceptiques quant à l’impact que l’enregistrement sur BitMart aura sur le jeton, car il se négocie actuellement en dessous du prix qu’il affichait à la fin de la prévente. Mais dans la plupart des cas, comme en témoignent la plupart des informations sur des enregistrement de jetons sur des échanges, la cotation sur les bourses décentralisées (DEX) n’entraîne pas autant de traction que la cotation sur les bourses centralisées (CEX).

Dans quelle mesure le prix du MCADE pourrait-il augmenter ?

MCADE a affiché un creux historique de 0,01498 $ au cours du week-end, envoyant des ondes de choc parmi les investisseurs inquiets au fait que le jeton n’a pas dépassé son prix de prévente même après son inscription sur CoinMarcketCap et Uniswap.

Pour le moment, tous les regards sont tournés vers le niveau de prix de 0,022 $, qui était le prix du jeton à la fin de sa prévente. La plupart des analystes espèrent que le jeton dépassera ce niveau après sa cotation sur BitMart et augmentera probablement vers 0,1 $ vers la fin du mois d’avril après que le jeton apparaîtra enfin sur MEXC Global.

Metacade, est-ce un bon investissement ?

Bien que Metacade soit encore un nouveau projet, il a gagné en popularité parmi les joueurs, les développeurs de jeux et les investisseurs en crypto-monnaies qui ont alimenté en nombre pour acheter le jeton MCADE lors de la prévente Metacade qui vient de se terminer.

Bien que le jeton MCADE n’ait pas encore enregistré une tendance haussière significative depuis la fin de la prévente, l’activité accrue sur la plate-forme Metacade et sa cotation sur différentes bourses centralisées, y compris sa prochaine cotation sur BitMart, devraient stimuler une augmentation des prix pour le jeton MCADE.

Pour prouver que les affaires se déroulent bien, Metacade a récemment annoncé son premier partenariat avec Metastudio, une nouvelle société de jeu révolutionnaire axée sur la fourniture de jeux mobiles passionnants, avant-gardistes et frais à l’arcade Metacade.

Selon le livre blanc du projet, Metacade devrait créer davantage de partenariats avec des projets play-to-earn, obtenir un enregistrement sur un CEX supplémentaire, mettre en place davantage de récompenses et de concours pour la communauté des joueurs et lancer leur lieu de rencontre en ligne universel pour tout ce qui concerne la GameFi et le jeu P2E au deuxième trimestre de 2023. Toutes ces activités stimuleront très probablement l’augmentation de la demande pour les jetons MCADE puisque le jeton est l’épine dorsale de l’écosystème Metacade.

Outre sa cotation sur différents échanges de crypto-monnaie, une demande accrue de MCADE offrirait une force supplémentaire aux perspectives haussières du jeton.