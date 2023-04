Hong Kong est désormais le troisième marché boursier le plus durable, les États-Unis se classant au 16e rang et le Royaume-Uni au 20e

Une perspective récemment publiée pour les bourses en termes de scores mondiaux montre que les Pays-Bas sont classés comme le marché boursier le plus durable au monde – la quatrième année consécutive et Hong Kong est désormais troisième après avoir dépassé la France. Les États-Unis et le Royaume-Uni se classent respectivement 16e et 20e.

Morningstar couvre 48 marchés boursiers qui représentent 97 % de la capitalisation boursière mondiale

Les investisseurs à la recherche des meilleures actions liées à l’ESG peuvent consulter le dernier rapport sur la durabilité de 48 indices boursiers nationaux récemment publié par Morningstar pour en savoir plus.

Il pourrait être bon pour la diligence raisonnable de noter que le risque est intrinsèquement élevé dans le secteur de l’énergie, qui domine grâce au risque carbone et aux combustibles fossiles. Les autres secteurs économiques qui présentent un risque important comprennent les services publics, les industries et les matériaux de base.

Le score de durabilité du portefeuille de Morningstar représente les scores globaux de l’indice spécifique au pays, tels qu’ils sont mesurés par les entreprises qui composent l’indice.

La notation couvre à la fois les marchés développés et émergents qui représentent ensemble 97 % de la capitalisation boursière mondiale.

Le classement ne s’applique à un marché boursier que si plus de 67 % de sa capitalisation boursière est détenue par des sociétés qui reflètent des scores de risque environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Selon Morningstar, le marché des Émirats arabes unis a le score le plus bas en matière de risque ESG avec une couverture de 85,3 %.

Les Pays-Bas ont l’indice le plus durable, Hong Kong dépasse la France au 3e rang

Alors que l’Europe est en tête en termes de durabilité au niveau des entreprises, comme le souligne l’Atlas de durabilité de Morningstar, l’indice Hang Seng de Hong Kong a dépassé la France en troisième position derrière la Finlande.

Les Pays-Bas arrivent en tête du classement grâce aux scores ESG d’entreprises telles que la société de traitement des paiements Adyen, le groupe Internet mondial Prosus et le géant du secteur des semi-conducteurs ASML Holding. En Finlande, c’est entre autres à la multinationale des télécommunications Nokia et à la compagnie d’assurance Sampo.

La progression de Hong Kong dans le classement à partir de 2022 l’a vu dépasser la France, occupant la troisième place, la plupart des noms de portefeuille ayant retrouvé une très faible exposition aux risques ESG. Selon Morningstar, le groupe AIA est en tête de l’indice de référence.

Les constituants français avec d’excellents scores de risque ESG qui ont aidé la France à rester parmi les cinq premiers au quatrième rang incluent la marque de luxe LVMH, le fournisseur d’équipements électriques et de services d’ingénierie Schneider Electric, et L’Oréal, un nom bien connu dans le secteur des soins personnels.

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSMC ), qui est un leader mondial de l’ESG, a aidé Taïwan à se classer au cinquième rang, contre 11 en 2022. Selon le rapport Morningstar, le Portugal et l’Italie figurent dans le top 10, classés respectivement sixième et neuvième.

Les États-Unis se classent au 16e rang avec Amazon, Meta et Exxon détenant des notes de risque ESG élevées

Le score de durabilité du portefeuille pour les indices mondiaux classe l’indice de référence américain au 16e rang sur 48, inchangé par rapport à 2022. Pendant ce temps, l’indice britannique perd trois places pour se situer au 20e rang.

Le classement mondial des États-Unis en matière de durabilité dans le deuxième quintile est aidé par Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway, Nvidia, Visa et UnitedHealth Group. Alors que la plupart des entreprises s’orientent vers une approche plus axée sur la durabilité, les notes de risque ESG d’Amazon, Meta et Exxon Mobil sont classées comme élevées.

Dans d’autres paramètres, les États-Unis obtiennent un score décent dans les paramètres du carbone, se classant 19e sur 48, bien qu’ils soient le deuxième au monde pour les émissions de dioxyde de carbone derrière la Chine. Selon le rapport, seuls 4,6 % du portefeuille indiciel sont constitués d’actions énergétiques, ce qui est le cas du marché boursier américain massivement dominé par la technologie, la santé, la pharmacie, la finance et les actions cycliques de consommation.

La Chine obtient un mauvais score en matière de développement durable puisqu’elle se classe 39e sur 48 marchés

En Chine, les géants du marché Tencent et Alibaba ont tous deux des notes de risque ESG moyennes, mais sont les principaux composants de l’indice chinois. La Banque industrielle et commerciale de Chine et la Banque de Chine présentent des niveaux de risque élevés, la Chine tombant dans le quatrième quintile pour se classer au 39e rang global (l’indice des pays a perdu neuf positions depuis 2021).

Alors que Singapour se classe dans le deuxième quintile, le Japon et la Corée du Sud sont dans le troisième et l’Inde se situe dans le quartile inférieur aux côtés d’autres marchés du Moyen-Orient et d’Amérique latine. Les marchés émergents d’Europe de l’Est font également partie de ce dernier groupe, y compris la Turquie.

Le Pakistan détient 60 % de la capitalisation boursière des actions de l’énergie et des services publics

La bourse pakistanaise détient environ 60 % de la capitalisation boursière en actions présentant des scores de risque carbone élevés. Il s’agit notamment des stocks d’énergie, des services publics et des stocks de matériaux de base. L’Arabie saoudite, la République tchèque et le Qatar sont d’autres marchés boursiers à forte consommation d’énergie avec des scores de risque carbone de portefeuille substantiels.