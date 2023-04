Bitcoin atteint le niveau psychologique de 30 000 $ : est-ce une opportunité pour investir dans AltSignals ?

Jayson est le rédacteur en chef d’Invezz et supervise l'équipe de journalistes et d'analystes ainsi que la direction stratégique… lire la suite

Le marché des crypto-monnaies s’est bien comporté ces dernières semaines. Il y a quelques jours, Bitcoin a dépassé le niveau psychologique de 30 000 $ pour la première fois cette année alors que les fonds continuent d’affluer sur le marché de la crypto-monnaie.

Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a également atteint un sommet de 11 mois au cours du week-end, après l’achèvement réussi de la mise à niveau Shanghai du réseau Ethereum.

Le rallye des deux plus grandes crypto-monnaies au cours des dernières semaines pourrait attirer davantage d’investisseurs sur le marché. Les investisseurs pourraient rechercher des pièces qui pourraient fonctionner parfaitement à moyen et à long terme, et AltSignals pourrait être l’un des jetons à considérer.

AltSignals est un projet de niche qui dessert les traders en crypto-monnaies. Avec un nombre de traders dans le marché des crypto-monnaies en constante augmentation, son jeton et sa plate-forme pourraient être utilisés par des milliers de personnes au cours des mois et des années à venir.

Plongeons plus profondément dans le sujet et voyons pourquoi AltSignals pourrait être un projet intéressant à considérer pour les investisseurs.

AltSignals, offre-t-il une opportunité d’investissement intéressante ?

La réponse courte à cette question est qu’AltSignals pourrait en effet offrir une opportunité d’investissement attrayante pour les investisseurs.

AltSignals est une plate-forme qui offre aux traders des signaux principalement pour les crypto-monnaies et les contrats à terme. La plate-forme propose également des signaux pour d’autres classes d’actifs, notamment les devises, les CFD et les actions.

La plate-forme tire parti d’une solution d’IA qui lui permet d’utiliser l’apprentissage automatique, la modélisation prédictive et le traitement du langage naturel (TAL). Grâce à l’utilisation de ces technologies, AltSignals augmente le volume et la précision des signaux qu’il fournit.

La principale caractéristique d’AltSignals est ActualizeAI, une fonctionnalité entièrement automatisée qui a une capacité de trading 24h/24 et 7j/7. Le marché de la crypto-monnaie vaut actuellement 1,2 billion $ et pourrait croître massivement au cours des prochaines années.

La croissance du marché pourrait voir plus d’investisseurs entrer et ces derniers auront probablement besoin des services de plateformes telles que AltSignals. Plus le taux d’adoption d’AltSignals est élevé, plus la valeur de son jeton pourrait augmenter.

AltSignals cherche à permettre aux traders de négocier plus facilement une large gamme de crypto-monnaies et d’autres actifs financiers, et il s’agit d’une plate-forme que beaucoup pourraient utiliser.

ASI, le jeton natif de la plate-forme AltSignals, est actuellement en phase de prévente et est vendu à un prix de 0,012 $ la pièce.

Après l’étape de prévente, ASI sera cotée sur quelques bourses décentralisées et centralisées, la rendant accessible à des millions d’investisseurs dans le monde. L’utilité en attente d’ASI et sa cotation potentielle en bourse pourraient voir le prix du jeton monter en flèche au cours des prochains mois et des prochaines années.

AltSignals, atteindra-t-il 0,50 $ d’ici 2025 ?

Comme indiqué ci-dessus, ASI est toujours dans sa phase de prévente et le jeton est vendu à un prix de 0,012 $. Cependant, le marché de la crypto-monnaie pourrait être sur le point d’entrer dans un autre marché haussier.

Si le marché haussier se déclenche au cours des prochains mois, il pourrait bien s’étendre jusqu’en 2024 et en 2025. ASI pourrait alors bénéficier de la prochaine course haussière.

En plus du marché haussier potentiel, AltSignals a plusieurs fonctionnalités qu’il a l’intention de déployer pour ses utilisateurs. Le lancement d’ActualizeAI et d’autres fonctionnalités au cours des prochains mois et années pourrait voir le taux d’adoption de la plateforme augmenter. Plus le taux d’adoption est élevé, plus la valeur potentielle de l’ASI est élevée.

Si les conditions du marché s’alignent, ASI pourrait atteindre la barre des 0,50 $ d’ici 2025, ce qui représente un retour sur investissement conséquent pour les investisseurs.

Qu’est-ce que dydx ?

Si vous êtes dans le secteur des crypto-monnaies depuis un certain temps, vous devez probablement avoir entendu parler de DYDX. Il s’agit d’un échange de crypto-monnaie décentralisé et non dépositaire qui sert à faciliter le fonctionnement de la couche 2.

Semblable à d’autres échanges décentralisés de premier plan comme Pancakeswap et Uniswap, DYDX permet aux utilisateurs d’investir dans des projets de cryptographie et également d’échanger les jetons.

Son jeton natif, dydx, permet aux détenteurs de réaliser des bénéfices grâce au jalonnement de jetons et aux remises sur les frais de négociation.

DYDX, est-il sûr ?

À l’heure actuelle, DYDX est la plus grande bourse décentralisée au monde, avec un volume de transactions quotidiennes de près d’un milliard de dollars. En tant que principal DEX, DYDX est populaire parmi les investisseurs et les traders du marché des crypto-monnaies.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est une plateforme de trading qui offre des signaux pour les actifs des marchés des crypto-monnaies, du Forex, des CFD et des actions. Le désir de l’équipe est de résoudre certains des problèmes rencontrés par les traders des marchés financiers.

Avec le produit ActualizeAI, AltSignals cherche à fournir à ses utilisateurs une solution de trading entièrement automatisée et disponible 24h/24 et 7j/7. Le produit aiderait également les utilisateurs à profiter de transactions plus précises, à déterminer le meilleur moment pour ouvrir une position et à utiliser d’excellentes stratégies de gestion des risques.

Le jeton ASI permettra aux traders d’accéder à la plate-forme AltSignals et à tout ce qu’elle offre.

Vous pouvez en savoir plus sur la prévente d’AltSignals en visitant leur site Web.

Comment fonctionne AltSignals ?

La principale fonction d’AltSignal est de fournir aux traders des signaux de trading pour diverses classes d’actifs, notamment les devises, les crypto-monnaies, les actions et les CFD. Pour ce faire, AltSignals exploite AltAlgo, un outil conçu pour simplifier les graphiques et les indicateurs.

L’équipe d’AltSignals travaille également au lancement de son produit ActualizeAI. Le produit serait capable d’identifier des modèles dans les données du marché, donnant aux utilisateurs l’avantage dont ils ont besoin pour effectuer des transactions en connaissance de cause.

AltSignals travaille sur l’intégration de la modélisation prédictive dans le produit ActualizeAI pour booster les signaux générés.

Comment AltSignals va-t-il changer l’industrie du trading ?

AltSignals pourrait avoir un impact positif sur l’ensemble de l’industrie du trading de crypto-monnaie, principalement en raison de son produit ActualizeAI.

Avec ActualizeAI, AltSignals pourrait résoudre un problème majeur des traders. La solution pourrait permettre aux traders de générer plus facilement des signaux, rendant ainsi l’ensemble du processus de trading accessible à un plus grand nombre de personnes.

AltSignals pourrait aider les traders à déterminer quand ouvrir et fermer des positions, évaluer le niveau de profits et tenter de stopper les pertes. Ce sont les principales informations dont les traders ont besoin, et y avoir accès pourrait attirer davantage de personnes sur le marché des crypto-monnaies.

La crypto-monnaie, est-ce un bon investissement à long terme ?

L’histoire a montré que les investisseurs en crypto-monnaie pouvaient générer des profits massifs à long terme. Investir dans les bons projets pourrait permettre aux investisseurs de bénéficier d’un retour sur investissement sain en quelques mois ou années.

Bitcoin et Ether, les deux plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière, ont fourni des milliers de pourcentages de rendement aux premiers investisseurs. Dogecoin et Shiba Inu, les deux principales pièces de mème, ont également donné aux investisseurs des rendements massifs quelques années après leur lancement.

Depuis le lancement de Bitcoin en 2009, aucune classe d’actifs n’a surpassé les crypto-monnaies.

Le trading de jetons est-il un bon investissement à long terme ?

Les jetons de trading sont des jetons axés sur une niche et pourraient être d’excellentes options d’investissement à long terme pour les investisseurs. La capitalisation boursière de la crypto-monnaie s’élève à environ 1,2 billion $, toujours bien en deçà des 3 billions $ enregistrés en novembre 2021.

Si le marché haussier revient, la capitalisation boursière pourrait augmenter et davantage de personnes pourraient échanger des crypto-monnaies. À mesure que de plus en plus de traders et de fonds entrent sur le marché de la crypto-monnaie, les jetons axés sur le trading comme ASI pourraient présenter d’excellentes opportunités d’investissement car leur utilité pourrait augmenter.

AltSignals, vaut-il la peine d’être acheté ?

En parcourant le site Web d’AltSignals et en lisant son livre blanc, il est clair que le projet est très prometteur. Si l’équipe de développement respecte le calendrier et lance des produits tels qu’ActualizeAI, AltSignals pourrait être adopté massivement par les traders qui négocient sur les marchés des crypto-monnaies et du Forex.

Avec une augmentation de l’utilité, l’ASI pourrait augmenter au cours des mois et des années à venir. Les performances d’ASI pourraient également dépendre des conditions fondamentales du marché plus large de la crypto-monnaie.