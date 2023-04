Metacade (MCADE) se prépare à être mis en ligne sur MEXC après son inscription sur BitMart

Jayson est le rédacteur en chef d’Invezz et supervise l'équipe de journalistes et d'analystes ainsi que la direction stratégique… lire la suite

MCADE, le jeton natif de l’écosystème Metacade, est en hausse de plus de 10 % au cours des dernières 24 heures. Cela arrive notamment lorsque le marché de la crypto-monnaie est dans le rouge avec Bitcoin (BTC) flirtant maintenant avec la barre des 29 000 $, après avoir testé le niveau de 31 000 $ le 14 avril.

La performance positive peut être liée à la cotation de MCADE sur l’échange de crypto-monnaies BitMart le 20 avril. Comme l’a rapporté Invezz, les dépôts de jetons MCADE sont déjà ouverts sur BitMart tandis que les échanges commenceront jeudi et les retraits seront activés le lendemain.

Jusqu’à présent, MCADE est coté sur un échange de crypto-monnaies de premier plan, Uniswap, et se prépare maintenant à être mis en ligne sur deux autres plates-formes, BitMart et MEXC, au début du mois de mai.

Les inscriptions pourraient voir l’intérêt pour MCADE exploser à court terme, car le jeton est désormais disponible pour des millions d’investisseurs dans le monde.

Metacade sera listé sur BitMart le 20 avril et se prépare pour intégrer une autre liste la semaine prochaine

Metacade a récemment fait la une des journaux avec de bonnes nouvelles. À peine un mois après la conclusion de sa phase de prévente, MCADE a déjà été répertorié sur Uniswap et se prépare pour intégrer deux autres listes.

MCADE a été coté sur Uniswap, le principal échange décentralisé du réseau Ethereum, au début du mois. La liste sera suivie d’une apparition sur BitMart le vendredi 20 avril.

L’inscription sur BitMart amènera MCADE devant neuf millions d’utilisateurs dans le monde. Le sentiment général du marché autour de la cotation de MCADE sur BitMart et de sa prochaine cotation sur MEXC est positif.

Les listes de MCADE représentent d’excellents développements

MCADE devrait être disponible à la négociation le 20 avril, tandis que le retrait commencera le lendemain.

La cotation sur Uniswap et le prochain lancement de Metacade sur BitMart et MEXC l’ont vu monter dans le classement sur Coinmarketcap et Coingecko. Au moment de mettre sous presse, MCADE a une capitalisation boursière de plus de 26 millions $ et se classe 3 124 sur Coinmarketcap.

Selon les données obtenues de Coinmarketcap, Metacade est sur la liste de surveillance de près de 2 000 investisseurs, indiquant que l’intérêt pour le jeton monte.

Lors d’une session AMA qui a eu lieu plus tôt cette semaine, le PDG de Metacade, Rusell Bennet, a souligné que son arrivée sur BitMart est un excellent développement pour la communauté Metacade alors que l’équipe continue de travailler sur d’autres listes et fonctionnalités.

Le PDG a ajouté que Metacade est déjà en contact avec plusieurs échanges de premier plan et a assuré à la communauté que le jeton sera lancé sur ces plateformes une fois le produit mis en ligne.

Début mai, MCADE aurait été répertorié sur Uniswap, BitMart et MEXC, le tout en l’espace de trois semaines.

La valeur unique de Metacade

L’écosystème du jeu blockchain connaît une croissance rapide, grâce à l’émergence de projets comme Axie Infinity et Decentraland ces dernières années.

Selon des recherches récentes, l’écosystème de jeu blockchain devrait atteindre une valorisation de 65,7 milliards $ d’ici 2027, ce qui représente une augmentation massive par rapport aux 4,6 milliards $ enregistrés en 2022.

Metacade pourrait être l’un des projets qui bénéficient de la croissance de la GameFi. En tant que plate-forme de jeu Web 3.0 de style arcade, Metacade permettra non seulement à ses utilisateurs de gagner de l’argent via des initiatives P2E régulières, mais aussi via d’autres méthodes comme le jalonnement.

Les joueurs peuvent également participer à des tirages au sort et gagner de l’argent grâce à des concours via Compete2Earn. Une autre initiative qui récompense les utilisateurs de la communauté pour leur contribution à la croissance de l’écosystème est Create2Earn, dans laquelle les utilisateurs sont encouragés à revoir les jeux et à participer aux publications de leurs pairs.

Metacade présentera également des opportunités Work2Earn par le biais d’emplois publiés sur la plateforme. Avec ces fonctionnalités, Metacade offrira aux utilisateurs plus qu’une expérience de jeu. La croissance attendue de l’écosystème de jeu blockchain pourrait voir Metacade devenir l’un des gagnants de l’industrie.

Metacade, vaut-il la peine d’être acheté avant son arrivé sur les échanges ?

Metacade a conclu sa phase de prévente il y a quelques semaines et est déjà cotée sur la plus grande bourse décentralisée au monde. Les prochaines cotations sur BitMart et MEXC verront MCADE devenir disponible pour des millions d’investisseurs dans le monde.

En plus des inscriptions sur ces principaux échanges de crypto-monnaies, Metacade prévoit d’annoncer des partenariats majeurs au cours du trimestre en cours.

Au troisième trimestre de l’année, Metacade a l’intention de lancer sa plate-forme d’arcade classique de GameFi. Le lancement de cette plate-forme P2E pourrait augmenter le taux d’adoption de MCADE et par la suite voir sa valeur augmenter.

Au moment de mettre sous presse, MCADE est en baisse de 10 % par rapport au sommet historique de 0,02133 $ qu’il a atteint il y a 11 jours. Le rallye de MCADE au cours des semaines et des mois à venir pourrait dépendre de divers facteurs, notamment sa cotation sur davantage d’échanges, le lancement de certains de ses produits et les conditions fondamentales du marché de la crypto-monnaie dans son ensemble.

Cependant, pour les investisseurs intéressés par la GameFi, Metacade pourrait s’avérer être un excellent investissement aux vues de ses lancements sur les échanges, ses partenariats et ses lancements de produits à venir.