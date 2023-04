Où acheter le jeton PEPE : il a augmenté de 263 % aujourd'hui

La pièce PEPE a pris d’assaut le marché de la cryptographie aujourd’hui en enregistrant une augmentation à trois chiffres tandis que le marché au sens large a connu une profonde correction.

Au moment de mettre sous presse, la capitalisation boursière plus large de la cryptographie avait chuté d’environ 3,20 %, les principales crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et BNB ayant enregistré des baisses de prix importantes.

Qu’est-ce que le jeton PEPE ?

PEPE se décrit comme memeable memecoin. Il déclare sur son site officiel que “les chiens ont fait leur temps, il est temps que Pepe prenne le dessus”.

Le jeton a été lancé sans prévente, sans taxes, LP brûlé et contrat renoncé et il est alimenté par une pure puissance mémétique.

Le PEPE est-il un bon investissement ?

Bien que les crypto-monnaies soient connues pour donner de bons rendements, le marché de la cryptographie est assez volatil et l’investissement comporte des risques, en particulier lorsqu’il s’agit d’investir dans un nouveau projet de cryptographie comme PEPE.

De plus, selon les informations sur son site Web, PEPE rend hommage à “un mème que nous aimons et reconnaissons tous”. Il n’a pas de valeur intrinsèque ni d’attente de rendement financier. Il n’a pas non plus d’équipe formelle ni de feuille de route.

Prévision de prix PEPE

PEPE a connu une hausse constante des prix au cours des sept derniers jours. Son prix a augmenté de 519% au cours des sept derniers jours.

Cela dit, la pièce meme pourrait très probablement chuter à zéro si elle continue sur la tendance haussière actuelle, d’autant plus qu’elle a soutenu le Bull Run contre un marché baissier de la cryptographie.