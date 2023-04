Le prix de Zilliqa a atteint son plus haut niveau depuis le 23 février mercredi alors que les investisseurs attendaient le lancement prochain d’EVM. ZIL a atteint un sommet de 0,036 $, soit environ 68 % au-dessus de son plus bas niveau de cette année. Cela en fait l’une des crypto-monnaies les plus performantes du secteur. D’autres altcoins comme AltSignals (ASI), Internet Computer (ICP) et Oasis Network se portent bien.

Lancement d’EVM

Ethereum est devenu la plus grande blockchain pour les contrats intelligents dans le monde. Cela se voit dans le nombre croissant de dApps que compte son écosystème. Par exemple, dans la finance décentralisée (DeFi), Ethereum a une valeur totale verrouillée (TVL) de plus de 70 milliards $ et une domination du marché de près de 70 %.

Il en va de même dans l’industrie des jetons non fongibles (NFT), où dominent des collections comme Bored Ape Yacht Club (BAYC). En moyenne, les ventes de NFT Ethereum sur une période de 24 heures représentent généralement plus de 25 millions $.

Par conséquent, il existe deux tendances principales dans l’industrie de la blockchain. Premièrement, il y a un mouvement général vers les réseaux de couche 2, qui sont des chaînes latérales traitant les transactions Ethereum plus rapidement et à un coût moindre. Certains des meilleurs réseaux de couche 2 du secteur sont Cartesi, Optimism et Arbitrum.

Deuxièmement, pour renforcer l’interopérabilité, de nombreuses blockchains lancent leur Ethereum Virtual Machine (EVM). EVM est un logiciel qui exécute des contrats intelligents sur le réseau Ethereum. Il contribue à renforcer l’interopérabilité au sein de différentes chaînes. Certaines des chaînes les plus populaires qui travaillent sur un EVM sont IOTA, EOS et Zilliqa.

La prochaine actualité clé de Zilliqa sera le lancement de son EVM sur le réseau principal, qui aura lieu le 25 avril de cette année. L’EVM sera mise en ligne à 8 h 00 UTC.

L’intégration de l’EVM donnera de nombreux avantages à l’écosystème Zilliqa. Par exemple, les utilisateurs pourront enfin transférer leurs ZIL natifs à l’aide de portefeuilles populaires comme MetaMask. De plus, les développeurs pourront déployer des contrats intelligents Solidity.

Prévision de prix pour Zilliqa

Le graphique de quatre heures montre que le prix du ZIL a suivi une course haussière inarrêtable au cours des dernières semaines. Ce rallye l’a vu passer de son plus bas niveau de cette année de 0,021 $ à un sommet de 0,036 $. Il a réussi à se déplacer au-dessus des niveaux psychologiques clés. Plus récemment, il a dépassé la résistance clé à 0,0328 $, son plus haut point du 2 avril. En dépassant ce prix, la pièce a invalidé le modèle à double sommet qui se formait.

Zilliqa a dépassé toutes les moyennes mobiles tandis que les oscillateurs pointaient vers le haut. Par conséquent, il est probable que la pièce continue d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé situé à 0,037 $, son plus haut point du mois d’avril de cette année.

Les ventes de jetons AltSigjnals se poursuivent

Un autre thème majeur dans le monde d’aujourd’hui est l’intelligence artificielle. L’IA a été qualifiée de l’une des plus grandes découvertes, au même titre que le feu et le pneu. Aujourd’hui, les plates-formes d’IA comme Bard de Google et Bing de Microsoft sont devenues si puissantes qu’elles peuvent coder des logiciels, composer de la musique et écrire des histoires.

Les analystes estiment que la plupart des industries seront affectées par l’IA dans les années à venir. Par exemple, cela affectera le secteur financier via ses analyses et ses recommandations. AltSignals est l’une des meilleures plates-formes travaillant sur une IA dans cette industrie.

AltSignals est une plate-forme rentable qui effectue des analyses et envoie des signaux sur des actifs clés tels que le devises et les crypto-monnaies aux personnes. Maintenant, dans le cadre de sa croissance, les développeurs travaillent à intégrer l’IA dans sa plate-forme dans le but d’améliorer les résultats. AltSignals est très apprécié de ses utilisateurs, comme vous pouvez le lire sa plateforme Trustpilot.

Dans le cadre de cette transition, AltSignals procède à une vente de jetons pour ASI. ASI est le jeton qui alimentera la plate-forme. Il sera utilisé pour effectuer des paiements et encourager d’autres participants à rejoindre l’écosystème. Il sera également utilisé à des fins de vote lors du lancement du DAO (organisation autonome décentralisée).

La vente de jetons AltSignals prend de l’ampleur

La vente de jetons d’AltSignals a été un succès. En quelques semaines seulement, les développeurs ont levé plus de 592 000 $, soit environ 54,82 % de leur objectif. Alors que chaque jeton vaut 0,015 $, il est probable que la demande pour le prix du jeton continuera d’augmenter dans les semaines à venir. Vous pouvez acheter le jeton ASI ici.

Investir dans les jetons lors de préventes peut être une stratégie très rentable. Un bon exemple en est le récent lancement de Metacade, une plateforme qui a levé environ 16 millions $ lors de sa vente. Quelques jours après le lancement du jeton, la plateforme était évaluée à plus de 25 millions $, ce qui signifie que les acheteurs qui ont investi dès l’origine ont été rentables.

ASI, est-ce un bon investissement ?

Le livre blanc d’AltSignals a décrit le fonctionnement de la plate-forme et ce qu’elle compte réaliser. Et en se basant sur le fait qu’AltSignals est déjà rentable, je pense qu’ASI est un bon achat. Cependant, comme pour les autres crypto-monnaies, il existe des risques, ce qui signifie que vous devez vous efforcer de limiter vos points faibles. Par exemple, vous ne devriez pas allouer tout votre argent à ASI, ou à toute autre pièce d’ailleurs.