Tesla fait état d'un gros impact sur la marge au premier trimestre : "l'action est extrêmement surévaluée"

Les actions de Tesla Inc ( NASDAQ : TSLA ) se négocient pendant de longues heures après que la société de véhicules électriques a déclaré que sa marge bénéficiaire brute avait été durement touchée au cours de son premier trimestre fiscal.

Un analyste réagit aux résultats de Tesla Q1

Hors crédits réglementaires, sa marge bénéficiaire brute automobile s’est établie à 16% au cours du dernier trimestre contre 24% il y a un an. Sur CNBC ” Closing Bell: Overtime “, Craig Irwin, analyste principal de Roth Capital, a déclaré:

Je ne crois pas que la demande soit aussi forte que le prétend Elon Musk. Le consommateur de véhicules haut de gamme est sous pression dans cette économie. De nombreuses grandes marques de véhicules électriques se sont lancées sur le marché. Cela crée un environnement difficile pour Tesla.

Le géant des véhicules électriques a enregistré une marge bénéficiaire brute d’environ 6 800 $ par véhicule, une baisse significative par rapport aux 15 700 $ du même trimestre l’an dernier.

Les actions Tesla sont toujours en hausse de 65% pour l’année.

Vaut-il la peine d’investir dans des actions Tesla?

Plus tôt ce mois-ci, Tesla a annoncé des livraisons record pour son premier trimestre ( en savoir plus ) et a réitéré son engagement à atteindre une croissance de 40 % cette année. L’analyste a ajouté :

Ils réduisent les prix pour essayer d’atteindre ces 40 %. Une croissance de 18 % n’est pas un chiffre sexy. C’est mieux que médiocre mais pas suffisant pour justifier cette valorisation. Je considère que l’action est extrêmement surévaluée.

Irwin a un objectif de cours de 85 $ sur les actions Tesla, ce qui suggère une baisse de plus de 50 % à partir d’ici.

Chiffres notables sur le rapport sur les résultats de Tesla Q1

A gagné 2,5 milliards de dollars contre 3,3 milliards de dollars il y a un an

Le bénéfice par action a également diminué de 95 cents à 73 cents

EPS ajusté imprimé à 85 cents selon le communiqué de presse

Les revenus ont augmenté de 24 % d’une année sur l’autre pour atteindre 23,3 milliards de dollars

Le consensus était de 85 cents par action sur un chiffre d’affaires de 23,60 milliards de dollars

Mercredi également, Tesla Inc a encore baissé les prix de ses véhicules aux États-Unis pour stimuler la demande. Selon Craig Irwin :

Il y a eu six séries de baisses de prix. Ainsi, les marges continueront d’affluer dans l’entreprise. Il existe des leviers comme Berlin et d’autres initiatives de fabrication qui pourraient aider, mais les marges comptent pour Tesla.