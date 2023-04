Prévisions du cours de l'action FRC: le 24 avril sera clé pour First Republic Bank

Le cours de l’action de la First Republic Bank ( NYSE : FRC ) est mal aimé et indésirable alors que les investisseurs s’inquiètent pour l’avenir de l’entreprise. Les actions se sont déplacées latéralement près de leur niveau le plus bas cette année alors que les investisseurs attendent plus de données. Ils ont perdu plus de 90% de leur valeur cette semaine.

La lumière au bout du tunnel?

Une des meilleures actualités bancaires de cette semaine provenait de Western Alliance Bank, qui était considérée comme une entreprise à haut risque après l’effondrement de SVB et de Signature Bank. Dans ses résultats financiers, la société a déclaré que les clients revenaient. Ses dépôts ont bondi de plus de 3 milliards de dollars au cours des dernières semaines, ce qui signifie qu’il a récupéré environ 40 % de ce qu’il avait perdu.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ces résultats sont de bon augure pour les autres banques régionales, dont First Republic Bank. Ils signifient que la confiance a commencé à s’installer dans ces banques, grâce à la garantie du gouvernement fédéral qu’il garantira les dépôts.

Le prochain catalyseur clé du cours de l’action FRC sortira le 24 avril, lorsque la société publiera ses résultats financiers. Les analystes pensent que la société dira que le total des dépôts a chuté de plus de 74 milliards de dollars au premier trimestre. Cette baisse sera compensée par les dépôts de 30 milliards de dollars des grandes banques américaines comme JP Morgan et Citigroup.

Les analystes ont revu à la baisse leurs estimations de la First Republic Bank. Au cours des 90 derniers jours, 9 analystes ont revu à la baisse leur estimation du BPA. Ils s’attendent maintenant à ce que le BPA du premier trimestre de la société s’élève à 0,51 $, tandis que son chiffre d’affaires sera de 1,13 milliard de dollars.

https://www.youtube.com/watch?v=BMmQjO6nMaA

Le cours de l’action FRC est-il trop bon marché ?

Graphique FRC par TradingView

Que la Première République soit une banque risquée n’est pas une nouvelle. Tout le monde le sait, ce qui explique pourquoi les actions ont plongé à moins de 15 dollars. Par conséquent, la question est de savoir si le titre a une chance de rebondir dans les prochains jours.

Je crois que les activités de FRC traverseront des années de ralentissement à mesure qu’elles s’adapteront à la nouvelle normalité. J’ai également des inquiétudes concernant les avoirs obligataires de la société et sa rentabilité future.

Cependant, après avoir effectué une analyse risque/récompense, j’ai conclu qu’il s’agissait d’un bon titre à acheter au niveau actuel. Mais en raison des risques globaux, cette position devrait être infime, car le plus grand risque est qu’elle puisse échouer.

Le cas haussier est que la société a déclaré que les sorties de capitaux avaient récemment ralenti et que la faiblesse des revenus et de la rentabilité avait déjà été intégrée. De plus, le fait que la société ait suspendu son dividende privilégié est déjà connu. En tant que tels, ces résultats ont déjà été évalués.

Par conséquent, je pense que les actions atteindront le prochain point de résistance clé à 20 $ après la publication de ses résultats financiers lundi.