Le prix de HiFi Finance bondit de 70% après la mise à jour de son statut de garantie NFT

Le prix de HiFi Finance a surpris la majorité des commerçants de crypto aujourd’hui après avoir bondi de 70% au moment de la presse et toujours en cours. HIFI, le jeton natif du protocole de financement décentralisé HiFi Finance, fait partie des meilleurs gagnants d’aujourd’hui, la capitalisation boursière mondiale de la cryptographie ayant chuté de 2,97 %.

La principale raison de la flambée des prix HIFI d’aujourd’hui est la mise à jour du statut de garantie NFT que HiFi Finance a faite aujourd’hui.

Qu’est-ce que HiFiFinance ?

Pour ceux qui découvrent HiFi Finance pour la première fois, il s’agit d’un protocole DeFi qui permet aux utilisateurs de prêter et d’emprunter des crypto-monnaies à un taux fixe. Il était à l’origine connu sous le nom de Mainframe lors de son lancement en 2017. Mainframe a commencé comme une couche de communication décentralisée pour Web3 avant de basculer vers la finance décentralisée et de changer de marque en HiFi au début de 2020.

Il utilise un modèle Automated Market Maker (AMM) où les utilisateurs fournissent des jetons aux pools de liquidités, puis un algorithme fixe le taux d’intérêt en fonction de l’offre et de la demande.

Les fournisseurs de liquidités fournissant des liquidités (tokens) aux pools de liquidités gagnent des récompenses tout en permettant des prêts et des emprunts peer-to-peer (P2P).

En plus de fournir des liquidités, des emprunts et des prêts, les utilisateurs peuvent également participer à la gouvernance HiFi où les utilisateurs utilisent le jeton HIFI pour voter sur des propositions en jalonnant le jeton. Les droits de vote des délégués sont automatiquement ajustés en fonction du nombre de jetons HIFI misés.

Mise à jour du statut des garanties de HiFi Finance NFT

HiFi Finance a récemment annoncé qu’elle travaillait à l’activation des NFT en garantie et la publication d’aujourd’hui sur son site Web a souligné à quel point elle en était dans son projet de permettre aux utilisateurs d’emprunter contre des NFT.

Dans le billet de blog, l’équipe de HiFi Finance déclare :

“Notre dernier article de blog présente Pooled NFT v2 et explique comment il résout les NFT bloqués dans la version actuelle. La V2 ajoutera des autorisations et gère élégamment ce cas marginal. Notre équipe peut supprimer le dernier NFT, le vendre et répartir le produit au prorata des détenteurs de jetons du pool.

Ils ont cependant déclaré que s’il était techniquement possible d’autoriser les emprunts contre des NFT pour le moment, ils ont “choisi d’attendre que la nouvelle version de Pooled NFT soit mise en ligne avant de le faire”.

Ils ont également déclaré qu’ils «voulaient éviter de créer des incitations supplémentaires pour ajouter des collections à la v1 de Pooled NFT. De plus, la gestion d’une migration avec des emprunts actifs divise inutilement la liquidité et complique excessivement le processus de mise à niveau et de migration pour les NFT regroupés.

Une fois que l’équipe aura terminé le contrat intelligent et le travail initial, elle procédera à une proposition d’ajout de NFT groupés en garantie pour que les délégués votent.