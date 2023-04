Un analyste révèle une prévision de prix Ethereum, Cardano, Zilliqa Bitcoin de 311 milliards de dollars

Les prix des crypto-monnaies ont reculé cette semaine, car les liquidations de longs ont coïncidé avec les craintes croissantes d’une récession et de prises de bénéfices. Le prix du Bitcoin est passé du plus haut de ce mois-ci de 31 000 $ à ~ 28 200 $. Il en va de même pour d’autres altcoins comme Ethereum, Cardano, Injective, Zilliqa et Safemoon.

Les analystes sont optimistes sur Bitcoin

Malgré le récent recul, certains analystes sont toujours optimistes sur Bitcoin. Jeudi, les analystes ont écrit que nous étions dans une nouvelle vague d’un cycle haussier qui pourrait faire grimper les prix de la cryptographie beaucoup plus haut dans les mois à venir.

Ils ont noté que l’effondrement de FTX avait aidé l’industrie en se débarrassant des positions à effet de levier hautement spéculatives. Les analystes ont également noté que Bitcoin construisait ses références en tant que valeur refuge alors que les banques restent sous pression. Il a dit :

“Toute dislocation potentielle, que ce soit du côté du crédit de la banque ou du côté souverain, positionne parfaitement le bitcoin comme un actif refuge aux côtés de l’or.”

Pendant ce temps, Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a apporté un autre angle dans sa prévision des prix des cryptos. Il a fait valoir que le prix du Bitcoin pourrait augmenter au cours des 12 prochains mois alors que les investisseurs attendent la prochaine réduction de moitié.

Son argument était que Bitcoin a toujours augmenté avant de réduire de moitié, ce qui est un processus qui réduit la taille des récompenses aux mineurs. Bitcoin se négociait à 12 $ lorsque la première réduction de moitié s’est produite en 2012 et était à 658 $ lorsque la seconde s’est produite en 2012. De plus, BTC était de 8 800 $. quand le dernier est arrivé. Par conséquent, si cette tendance se poursuit, il a fait valoir que la pièce pourrait être considérablement plus élevée.

Before & after the halving, you will hear a lot of "why didn't the price move (everyday)?"#bitcoin price:

1st halving, 2012 Nov: $12

2nd halving, 2016 Jul: $658

3rd halving, 2020 May: $8,800

4th 2024: …



History does NOT predict the future. But zoom out… https://t.co/979tpNq9kf — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 20, 2023

Un analyste prédit une hausse de 40% du prix du Bitcoin

Pendant ce temps, un analyste crypto a prédit que le prix du Bitcoin atteindrait 40 000 $, soit une augmentation de 40 % par rapport à ce qu’il est aujourd’hui. Kaleo a prédit avec précision certains mouvements clés de Bitcoin dans le passé.

#Bitcoin / $BTC



One month ago, when Bitcoin was $27K – half my feed was convinced that there was a chance we'd see $1M in the next 90 days…



Today, at $28.5K, half my feed is convinced the top is in and we're heading to new lows.



My answer to both? $40K is still a magnet. pic.twitter.com/GXtQrUNarl — K A L E O (@CryptoKaleo) April 20, 2023

Par conséquent, si ses prévisions actuelles se réalisent, cela signifie que la capitalisation boursière de Bitcoin passera à plus de 1,1 billion de dollars, soit une augmentation de 331 milliards de dollars par rapport à ce qu’elle est aujourd’hui. Si cette prédiction fonctionne, cela signifie également que d’autres altcoins comme Ethereum, Cardano, Polkadot et Solana sauteront également puisque les crypto-monnaies ont une corrélation étroite.

Un autre analyste, Mark Harvey, a fait le cas haussier en soulignant que BTC était les seules pièces de preuve de travail importantes dans l’industrie et que son offre était en baisse. 92% des 21 millions de Bitcoin ont déjà été minés. Il a dit:

“Tout le monde a besoin de Bitcoin, qu’il le sache ou non, car c’est la forme de propriété la plus solide qu’une personne puisse posséder. Finalement, tout le monde comprendra cela. J’estime que plus de 1% des gens comprennent vraiment Bitcoin et achètent autant de l’offre que possible, détiennent et ne vendent pas à n’importe quel prix.