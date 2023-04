Le prix de la cryptographie RIF était le jeton cryptographique majeur le plus performant samedi, même si les crypto-monnaies continuaient de se débattre. Le jeton RIF a bondi de plus de 25%, selon Binance. Les autres jetons les plus performants étaient Zilliqa, Render Token et CELR. Les jetons de fans comme OG et ACM ont également bien fonctionné.

Pourquoi le RIF monte-t-il en flèche ?

RIF, qui signifie Root Infrastructure Framework, est un projet de blockchain qui se concentre sur l’industrie de la finance décentralisée (DeFi). Il a créé une plate-forme qui permet aux développeurs de créer des produits rapides, évolutifs et sécurisés pour la blockchain.

RIF propose plusieurs produits, notamment le service de noms RIF, le relais RIF et le survol RIF, entre autres. Ce dernier offre un moyen rapide et sécurisé pour les personnes de transférer Bitcoin dans et hors de l’écosystème Rootstock. Cela permet également aux gens de gagner des intérêts, d’accéder à des prêts et de se protéger contre l’inflation.

On ne sait pas pourquoi le prix RIF a bondi ces derniers jours. Une raison probable est que l’événement Consensus commencera la semaine prochaine. Le consensus est le plus grand événement de l’industrie de la cryptographie. Dans le cadre de sa feuille de route pour l’année, RIF a déclaré qu’il fera une annonce majeure lors de l’événement.

Comme indiqué ci-dessous, les développeurs présenteront le portefeuille RIF et les noms de domaine courts RNS en direct sur le réseau principal. Il présentera également la passerelle DeFi sur le réseau principal. Ce sont des caractéristiques majeures qui prépareront le réseau à une croissance future.

https://twitter.com/rif_os/status/1622801671695872000/photo/1

Prévision du prix de la cryptographie RIF

Le prix de la cryptographie RIF a connu une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a bondi de plus de 2605 depuis le point le plus bas de décembre de l’année dernière. Ce rallye a vu le jeton atteindre un sommet de 0,2200 $ en mars. Il oscille entre les moyennes mobiles de 50 jours et de 100 jours.

Un examen plus approfondi montre qu’il a formé un motif à double sommet dont l’encolure est à 0,087 $. Par conséquent, malgré ce rallye, il est probable que le jeton connaisse bientôt une cassure baissière à court terme. Cela se produira lorsque les investisseurs vendront les nouvelles ou les faits. Dans le commerce, cette situation se produit lorsque les commerçants achètent un actif avant une nouvelle majeure, puis vendent après que la nouvelle se produise.