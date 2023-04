Où acheter FLOKI car il chevauche les grandes nouvelles du marché

FLOKI est aujourd’hui devenu le meilleur gagnant d’aujourd’hui, dépassant les géants de la cryptographie comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) qui ont chuté de 7,49 % au cours des sept derniers jours et de 12,37 % respectivement.

La flambée soudaine des prix a surpris la majorité des investisseurs en cryptographie, voyant que la plupart des crypto-monnaies, y compris les principales pièces de monnaie comme Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB), sont dans le rouge. Mais il n’est pas trop tard. Voici un guide de prise de vue sur ce qu’est FLOKI, pourquoi son prix augmente, où l’acheter et quelle est sa prévision de prix.

Qu’est-ce que FLOKI ?

FLOKI est une pièce de monnaie meme et elle fonctionne comme une crypto-monnaie populaire ainsi qu’un jeton utilitaire pour l’écosystème Floki. Il a été lancé par des fans et des membres de la communauté Shiba Inu (SHIB). Il porte le nom du chien Shiba Inu d’Elon Musk qui s’appelle FLOKI.

La communauté Floki, qui se fait souvent appeler “Floki Vikings”, a travaillé sur quatre projets phares, notamment un métaverse de jeu NFT appelé Valhalla, une suite de produits financiers décentralisés lancés sous l’égide de “FlokiFi”, un marché NFT et de marchandises appelé FlokiPlaces, et une plate-forme de contenu et d’éducation appelée l’Université de Floki.

Pourquoi le prix FLOKI est-il tendance ?

Il y a deux nouvelles majeures de FLOKI responsables de la flambée actuelle des prix de FLOKI.

La première nouvelle est que Binance liste FLOKI sur sa bourse. Après la cotation, FLOKI sera initialement couplé à l’USD et à l’USDT, la négociation devant commencer le 25 avril 2023 à 5h00 PDT (8h00 (EDT). Les dépôts d’actifs FLOKI sur Binance sont déjà actifs.

La nouvelle de l’inscription de FLOKI par Binance survient quelques jours après que l’échange de crypto-monnaie a annoncé le retrait de FLOKI de sa “zone d’innovation” expérimentale.

L’autre nouvelle est celle de FLOKI annonçant sa collaboration avec Al Nasr Sports Football Club pour accueillir le Badminton Asia Championship 2023, le tournoi leader en Asie organisé pour déterminer les meilleurs joueurs de badminton de la région.

Où acheter FLOKI

FLOKI est-il un bon investissement ?

Les crypto-monnaies et plus encore les pièces meme sont extrêmement volatiles, ce qui appelle à la prudence lors de l’investissement. Néanmoins, la volatilité est ce qui ravit la plupart des commerçants de crypto qui cherchent à profiter des flambées soudaines des prix.

FLOKI est à la mode depuis le début de l’année, surtout après qu’Elon Musk a repris Twitter.

Floki s’est également associé à des projets de cryptographie de premier plan tels que Chainlink, Trader Joe et ApeSwap pour son protocole de verrouillage d’actifs numériques FlokiFi Locker. Ces partenariats montrent en quelque sorte l’engagement du projet dans son cours.

Prévision de cours FLOKI

Après les deux nouvelles majeures d’aujourd’hui, le prix FLOKI devrait monter en flèche pour atteindre de nouveaux sommets, car il a déjà bondi de plus de 66 % quelques minutes après l’annonce de la nouvelle.