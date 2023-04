Le prix de Metacade (MCADE) continue d’augmenter. Sa troisième cotation arrive dans une semaine

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

Metacade (MCADE) s’échange de mains à 0,024800 $ lundi, soit une augmentation de près de 25 % par rapport au prix de 0,020 $ affiché à la fin de la prévente. Les gains font suite à la cotation du jeton sur le DEX Uniswap le 6 avril, suivi de Bitmart le 16 avril.

La hausse constante de la valeur indique une forte demande des investisseurs pour le jeton de la plate-forme de jeux d’arcade, à peine trois semaines après avoir fait ses débuts en bourse. Metacade sera coté sur MEXC au cours de la semaine qui se terminera le 30 avril, ajoutant des liquidités supplémentaires qui pourraient faire grimper son prix.

Les jetons de game-fi, en valent-ils la peine ?

Le succès précoce de Metacade pendant et après la prévente indique que les investisseurs recherchent des jetons avec de nouveaux cas d’utilisation. Dans le passé, les jetons de plates-formes de jeu comme Axie Infinity, The Sandbox et Decentraland ont vu un succès instantané, grâce à une demande croissante pour les jeux de Web 3.0.

A titre de comparaison, un rapport de l’industrie a placé la croissance du jeu blockchain à 94,17 % en 2022, alors même que d’autres crypto-monnaies se sont souillées. Cela représente la croissance la plus élevée de l’industrie. L’avenir de ce secteur semble prometteur, avec des projections d’un taux de croissance de 68,9 % jusqu’en 2032.

Le potentiel d’augmenter les revenus des joueurs tout en leur donnant un rôle actif dans la gouvernance des plates-formes a été cité comme l’une des raisons pour lesquelles le Web 3.0 est devenu populaire. À l’avenir, l’accent sera mis sur des jeux de qualité, donnant aux plateformes innovantes comme Metacade une chance de se développer. Investir dans des jetons de game-fi de qualité offre une opportunité de faire partie d’un grand mouvement qui fournira des résultats substantiels plus tôt que plus tard.

Qu’est-ce que Metacade et comment ça marche ?

Metacade est un projet de jeu P2E reliant les joueurs et les développeurs du Web 3.0. C’est la première arcade dirigée par la communauté. Les joueurs gagnent en participant à des tournois, en jouant et en donnant leurs avis. Les revenus gagnés se présentent sous la forme de jetons cryptographiques, que les utilisateurs peuvent retirer ou utiliser sur la plateforme pour participer à des tirages au sort ou à des tournois.

D’autres développements sont attendus sur Metacade. Cela inclut un programme Work2Earn qui permet aux employeurs de publier des emplois, des tâches rémunérées et des stages auprès de la communauté des joueurs. Un Launchpad Metacade est également prévu, et permettra aux entreprises du Web 3.0 de lancer leurs propres titres. Cela générera des flux de revenus pour améliorer la plate-forme Metacade et offrira plus d’opportunités aux utilisateurs et aux investisseurs.

Metacade, atteindra-t-il 1 $ d’ici 2024 ?

Sans aucun doute, il est possible que MCADE atteigne 1 $. Ce jeton a commencé la prévente à 0,008 $ et se négocie maintenant à 0,024800 $ après avoir été répertorié sur seulement deux bourses. C’est déjà une augmentation de prix de 210 %. Comme on pouvait s’y attendre, le prix augmentera encore à mesure qu’il apparaitra sur davantage d’échanges et de plates-formes. Mais un prix de 1 $ pourrait être trop ambitieux pour le calendrier indiqué.

Si l’on suit une approche plus prudente, un prix minimum équivalent à 10 fois son prix est plus réaliste, ce qui signifie que la valeur de MCADE pourrait atteindre 0,248 $ d’ici 2024. Cette projection de prix fait entendre que MCADE devrait apparaitre sur davantage d’échanges majeurs pour débloquer des liquidités et aider le prix du jeton à augmenter. Comme nous avons déjà vu le prix monter en flèche sa cotation sur Uniswap et Bitmart, l’augmentation de prix attendue est assez conservatrice.

Est-ce que Metacade vaut la peine d’être acheté ce mois-ci ?

Metacade commence tout juste à se faire remarquer. Seuls deux échanges l’ont répertorié et son prix a évolué en conséquence. Si vous investissez tôt, cela signifie que vous avez une chance de profiter de la force haussière qui découlera des liquidités que MCADE recueillera sur ses principales cotations.

À la fin de ce mois, la crypto-monnaie ne sera cotée que sur trois bourses. Cela signifie que le prix est encore bas car l’offre de jetons est en quelque sorte restreinte. En d’autres termes, investir tôt pourrait être une opportunité d’acheter le jeton à bas prix et de maximiser le potentiel de profit avant que la valeur n’atteigne son niveau plafond.