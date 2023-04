59 % des jetons d’AltSignals ont déjà été vendus alors que l’IA prend de l’ampleur. Binance intègrera-t-il ChatGPT ?

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

La prévente d’AltSignals ($ASI) est en cours et 59 % des jetons ont déjà été vendus. Plus de 637 000 USDT ont jusqu’à présent été levés, ce qui représente un succès précoce étant donné l’intérêt croissant des investisseurs. Le jeton, alimentant une communauté de trading, sera le premier du genre et pourrait générer d’énormes rendements pour les investisseurs. Vous pouvez rejoindre la prévente ici et profiter des avantages du premier arrivé.

Binance va utiliser ChatGPT pour alimenter son académie sur le Web 3.0

À peine six mois après son lancement, ChatGPT est la nouvelle la plus tendance du moment dans le monde de l’IA. La technologie promet de faire plus que de donner des réponses instantanées aux requêtes.

Sans aucun doute, la course à l’IA a été lancée et elle devient particulièrement passionnante lorsque de grandes entreprises comme Binance commencent à s’en apercevoir. Selon la dernière annonce, Binance intègrera ChatGPT pour alimenter son académie sur le Web 3.0. Dans ce que l’échange de crypto-monnaie appelle Binance Sensei, l’IA utilisera l’apprentissage automatique pour répondre aux questions des utilisateurs sur les crypto-monnaies et l’espace du Web 3.0.

Du point de vue des applications, l’IA prend le contrôle de nombreux domaines, et le trading en fait partie. Fini le temps où les utilisateurs effectuaient des analyses techniques et fondamentales manuelles, laissant de côté des informations cruciales qui auraient pu aider leurs prédictions. Comme nous l’avons déjà vu avec ChatGPT, cela pourrait être une question de temps avant que l’IA ne devienne universellement applicable dans tous les secteurs. À la lumière de cela, un service comme AltSignals est à l’heure du jour, prenant des mesures lorsque la popularité de l’IA augmente.

AltSignals ($ASI) – alimenter une communauté de trading

Imaginez simplement pouvoir profiter de signaux de trading et posséder une crypto-monnaie qui confère de la valeur et des droits de gouvernance. C’est ce qu’AltSignals essaie de faire.

En résumé, AltSignals est une société de fintech basée au Royaume-Uni qui génère des signaux de trading de qualité pour ses investisseurs. La société existe depuis décembre 2017 et fournit des signaux sur les marchés du Forex, des crypto-monnaies et de l’or. La société utilise un simple indicateur AltAlgo™ pour générer les signaux, ce qui a permi à la plate-forme de devenir populaire et même l’une des plus suivies sur Telegram, avec plus de 1 500 membres VIP.

En réponse à la forte demande du marché, AltSignals prend maintenant le service de génération de signaux un cran plus haut. La société lance une nouvelle plateforme d’intelligence artificielle, baptisée ActualizeAI. AltSignals s’attend à ce que la plate-forme d’IA améliore la qualité des signaux et élargisse les instruments couverts.

Les investisseurs achèteront le jeton $ASI, le jeton de gouvernance qui alimente ActualizeAI. En d’autres termes, vous accédez à la plate-forme ActualizeAI en détenant le jeton. Les investisseurs gagneront également des $ASI grâce à des tournois liés au trading. Les détenteurs de $ASI peuvent utiliser le jeton pour contribuer à la prise de décision et obtenir une entrée exclusive aux compétitions et autres opportunités rémunératrices.

Dans quelle mesure $ASI est-il attractif et atteindra-t-il 1 $ d’ici 2024 ?

L’un des avantages cruciaux de $ASI est qu’il alimente un service déjà existant avec un véritable public. AltSignals compte également plus de 50 000 membres sur Telegram, et il est facile de comprendre pourquoi la prévente attire déjà la demande. Une fois qu’ActualizeAI aura été lancé et que davantage de $ASI auront été achetés, le jeton pourrait atteindre des niveaux élevés, profitant ainsi aux investisseurs de premières heures.

Après avoir souligné ce qui précède, nous prévoyons une augmentation des prix pouvant atteindre 1 000 % d’ici 2024. La projection reflète les moyennes de l’industrie, les jetons nouvellement lancés atteignant avec succès de telles augmentations de marge en un an. Avec la prédiction, un prix de 0,15 $ est réaliste étant donné son prix actuel de 0,015 $. Il est possible d’aller plus haut que cela, selon la demande, bien qu’un prix de 1 $ puisse être assez élevé.

Devriez-vous acheter des jetons d’AltSignals maintenant ?

A 0,015 $, le prix de $ASI est assez bas, ce qui constitue un dossier pour acheter le jeton maintenant avant que le prix ne monte en flèche. Ce jeton n’est pas encore coté en bourse, ce qui signifie que le prix est toujours verrouillé.

Une fois que le jeton apparaîtra sur les bourses, la demande pourrait augmenter à mesure que davantage d’investisseurs le découvrent et l’achètent. C’est alors que le prix devrait monter en flèche, générant des rendements pour les lève-tôt.