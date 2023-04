Cours de l'action Zomato: hausse de 29% alors que les analystes augmentent leurs objectifs

Le cours de l’action Zomato ( ZOMATO ) a bondi au cours des cinq derniers jours consécutifs alors que le sentiment au sein de l’entreprise s’améliorait. Le titre a atteint un sommet de 60,70 ₹, le point le plus élevé depuis le 30 décembre de l’année dernière. Il a bondi d’environ 30% au-dessus du point le plus bas cette année.

Actions Zomato mises à niveau

Zomato a fait plusieurs gros titres au cours des dernières semaines. La nouvelle la plus importante a été la décision de l’entreprise de revoir son modèle de paiement. Ce nouveau modèle signifie que chaque passager ou conducteur recevra 0,18 $ par livraison, le montant augmentant en fonction de la distance. Avant le nouveau régime, ces travailleurs recevaient 30 cents, alors même que l’inflation bondissait.

En conséquence, le Blinkit de la société a perdu environ 1 000 passagers à Delhi. Certains de ces travailleurs ont déménagé à Swiggy et Zepto.

Malgré tout cela, les analystes sont optimistes quant au cours de l’action Zomato. Dans une note, un analyste du MOFSL a déclaré qu’il pensait que les actions avaient plus d’avantages, grâce au marché adressable total de la société. Il pense que de nombreuses industries comme la livraison de nourriture ont plus d’avantages à venir en Inde. Il a dit:

“Pour un marché comme l’Inde, il n’en reste pas moins que pour bon nombre de ces choses, qu’il s’agisse de livraison de nourriture ou de fintech, nous sommes à un stade décent et il y a une longue piste de croissance.”

Il n’est pas le seul à être optimiste sur Zomato. Dans une note récente, les analystes de Citigroup ont déclaré que la société disposait de davantage de moyens pour débloquer sa monétisation. L’un de ces moyens de monétisation est le lancement d’événements promotionnels au restaurant. Les analystes pensent que l’entreprise utilisera ces événements pour gagner de l’argent auprès des restaurants et des clients. Citi pense que le cours de l’action Zomato passera à Rs 76 tandis que le MOFSL s’attend à ce qu’il atteigne Rs 80.

Prévision du cours de l’action Zomato

Graphique Zomato par TradingView

Sur le graphique journalier, le cours de l’action Zomato a fait une forte reprise haussière au cours des derniers jours. Il a atteint un sommet de Rs 56,60, le point le plus élevé les 9 février, 24 février et 9 mars. Les actions ont bondi au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Il est passé en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %.

Par conséquent, les actions continueront probablement d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à Rs 75,10, le point le plus élevé du 14 novembre. Ce prix est d’environ 29 % au-dessus du niveau actuel. Le stop-loss de ce trade est à Rs 50.