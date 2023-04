MCADE est sur le point d'être mis en ligne sur MEXC – Devriez-vous investir dans Metacade ?

Jayson est le rédacteur en chef d’Invezz et supervise l'équipe de journalistes et d'analystes ainsi que la direction stratégique… lire la suite

MCADE, le jeton natif de l’écosystème Metacade, a été mis en ligne sur les échanges de crypto-monnaies Uniswap et BitMart jusqu’à présent ce mois-ci. Cela a vu son cours passer au-dessus de son prix de prévente pour la première fois.

Le jeton se prépare à être mis en ligne sur MEXC, l’un des 10 meilleurs échanges de crypto-monnaie au monde. Avec son lancement imminent sur MEXC, MCADE devrait être disponible pour des millions d’investisseurs dans le monde.

En tant que nouveau projet de Web3, nous examinerons Metacade, les opportunités d’investissement qu’il offre et si les investisseurs devraient envisager de prendre part au projet.

Metacade, offre-t-il une excellente opportunité d’investissement ?

Pour déterminer si Metacade offre une excellente opportunité d’investissement aux traders, nous devrons examiner l’écosystème de la GameFi dans son ensemble.

La GameFi est devenue une partie intégrante de l’industrie du Web3 et continue de croître à un rythme rapide. Ces dernières années ont vu l’émergence de projets tels que The Sandbox, Axie Infinity, ApeCoin et Decentraland.

Ces projets sont devenus parmi les 100 meilleurs de l’industrie des crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière et ont fourni des milliers de pour cent de retour sur investissement aux investisseurs.

Le marché de la crypto-monnaie se remet actuellement de la tendance baissière de 2022 et pourrait être en route pour suivre une nouvelle course haussière. Si cela se produit, de nombreux projets de Web3 pourraient atteindre de nouveaux sommets historiques dans les mois à venir.

Metacade pourrait être l’un de ces projets grâce à son approche innovante de jeu play-to-earn. Metacade travaille sur le déploiement de fonctionnalités innovantes et d’une offre complète mélangeant plaisir et récompenses qui pourraient s’avérer bénéfiques pour les utilisateurs. Si le projet lance ses fonctionnalités comme prévu, cela pourrait avoir un impact positif sur la valeur du jeton MCADE à moyen et long terme.

Metacade, atteindra-t-il 0,1 $ d’ici la fin de l’année 2023 ?

Le marché des crypto-monnaies se porte bien depuis le début de l’année. Bitcoin a ajouté plus de 50 % à sa valeur depuis le début de l’année et pourrait augmenter davantage dans les mois à venir.

Au cours de la phase de prévente, MCADE a été vendu à un prix de 0,02 $ par jeton. Suite à ses récentes cotations sur Uniswap et BitMart, MCADE se négocie à 0,02296 $, supérieur à son prix de prévente.

Le jeton pourrait augmenter au cours des prochains jours, car MCADE devrait être mis en ligne sur MEXC, l’un des 10 meilleurs échanges de crypto-monnaies au monde.

Sa cotation sur ces échanges crypto-monnaies placera MCADE devant des millions d’utilisateurs dans le monde. L’équipe Metacade a également révélé que le jeton serait lancé sur d’autres crypto-monnaies majeures dans les mois à venir au fur et à mesure du déploiement de leurs produits et d’autres fonctionnalités importantes.

Après avoir levé 16 millions $ lors de la prévente, Metacade travaille au lancement de ses produits. Le lancement des projets, en plus d’une amélioration fondamentale du marché de la crypto-monnaie, pourrait voir MCADE toucher la barre des 0,1 $ avant la fin de l’année.

Le rallye de MCADE dépendra des produits et des fonctionnalités lancés par Metacade et de la performance du marché de la crypto-monnaie dans les mois à venir.

Qu’est-ce que The Sandbox ?

The Sandbox est l’un des plus anciens projets de Web3, car il existe depuis 2011. La blockchain permet aux utilisateurs de créer, construire, acheter et vendre des actifs numériques sous la forme d’un jeu.

Le projet a toujours maintenu son désir d’introduire avec succès la technologie blockchain dans les jeux grand public. The Sandbox se concentre sur la mise en place d’un modèle « play-to-earn », permettant aux utilisateurs d’être à la fois créateurs et joueurs.

SAND, le jeton natif de The Sandbox, sert de jeton utilitaire et facilite les transactions sur la plateforme.

The Sandbox, est-il sûr ?

The Sandbox est l’un des 50 meilleurs projets de crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Il existe depuis plus d’une décennie et est l’un des premiers projets de Web3 au monde. Au cours de la dernière décennie, il n’y a pas eu de controverse majeure concernant ce projet.

The Sandbox s’est également associé à de grandes sociétés de blockchain au cours des derniers mois, y compris Ledger Enterprises, alors qu’il cherche à étendre son cas d’utilisation au métaverse.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est un nouveau projet de web3 alimenté par la blockchain Ethereum. L’objectif principal du projet est de changer le fonctionnement de l’écosystème play-to-earn actuel en permettant aux utilisateurs de profiter de nouvelles expériences que peuvent offrir le Web3.

Selon le livre blanc du projet, Metacade en tant que plate-forme permettra aux utilisateurs de jouer, de se connecter, de construire et de gagner de manière transparente. Pour devenir un véritable projet de Web3, Metacade passera à une organisation autonome décentralisée (DAO) d’ici 2024. Cela verra l’équipe céder le contrôle du projet aux détenteurs de jetons MCADE.

Les détenteurs de jetons MCADE pourront jouer un rôle important dans la croissance de l’écosystème Metacade par divers moyens, y compris le vote de gouvernance. L’équipe de Metacade a également commencé à travailler sur ses produits et fonctionnalités après avoir levé 16 millions $ lors de la phase de prévente qui vient de se terminer.

Comment fonctionne Metacade ?

L’écosystème play-to-earn permet aux utilisateurs de gagner de l’argent tout en jouant à leurs jeux préférés. Avec Metacade, le projet cherche à devenir plus qu’un simple jeu P2E.

En tant que plate-forme de jeu, Metacade souhaite héberger de nombreux jeux de style arcade et devenir la grande destination des joueurs. Metacade organisera des tournois et des compétitions P2E pour donner aux joueurs plus d’opportunités de gagner des jetons MCADE.

Il existe d’autres moyens de gagner de l’argent en tant que membre de l’écosystème Metacade, y compris le jalonnement de jetons MCADE. Globalement, Metacade veut devenir la plateforme P2E qui permet aux utilisateurs de profiter d’une expérience complète sur le Web3.

Comment Metacade va-t-il changer l’industrie ?

Metacade apporte une expérience immersive à l’écosystème P2E. Alors que la plupart des projets se concentrent sur la fourniture de services de jeu play-to-earn aux utilisateurs, Metacade va encore plus loin.

Metacade souhaite que les utilisateurs ne soient pas seulement des joueurs, mais qu’ils deviennent aussi une partie intégrante de l’écosystème du jeu. La plate-forme hébergera de nombreux jeux, offrant aux utilisateurs plus d’options parmi lesquelles choisir.

La plate-forme souhaite également offrir aux utilisateurs davantage de moyens de gagner des jetons MCADE via des tournois, des compétitions et des mises. Avec Metacade, les utilisateurs profiteront d’une expérience complète sur le Web3.

La crypto-monnaie, est-ce un bon investissement à long terme ?

Les crypto-monnaies ont été l’une des classes d’actifs les plus performantes depuis l’introduction de Bitcoin en 2009. Le marché a connu de nombreuses baisses et hausses, et après chaque cycle baissier, il atteint un nouveau sommet.

Après avoir chuté de plus de 19 000 $ en 2017, Bitcoin est passé de 3 400 $ en 2020 à son niveau record actuel de 69 000 $.

Depuis le lancement de Bitcoin en 2009, la performance globale des crypto-monnaies a été positive. La capitalisation boursière de la crypto-monnaie a atteint un sommet historique de 3 000 milliards $ en 2021 et pourrait être en passe d’établir davantage de records au cours des prochaines années.

Les jetons de game-fi, sont-ils un bon investissement à long terme ?

On ne peut pas parler du secteur de la cryptographie sans mentionner la GameFi. L’industrie a vu des projets comme The Sandbox, Axie Infinity, Decentraland et ApeCoin atteindre de nouveaux sommets ces dernières années.

Le modèle P2E attire davantage de joueurs traditionnels car il encourage un modèle de jeu, qui leur permet de jouer à des jeux et de gagner de l’argent via le projet.

SAND a fourni un retour sur investissement de 6 866 % aux premiers investisseurs, ce qui en fait l’un des projets de GameFi les plus réussis.

Metacade, vaut-il la peine d’être acheté ?

En tant qu’investisseur, MCADE pourrait être l’un des jetons que vous devriez considérer en raison de son avantage. Avec un prix de prévente de 0,02 $ et se négociant actuellement à 0,02296 $, MCADE pourrait enregistrer des bénéfices massifs à court terme.

Le lancement des produits de Metacade et d’autres fonctionnalités à court terme pourrait augmenter la valeur du jeton MCADE. En plus de cela, une amélioration des perspectives fondamentales du marché de la crypto-monnaie pourrait voir MCADE atteindre un nouveau record absolu et éventuellement atteindre la barre des 0,1 $ avant la fin de l’année.

MCADE a également déjà été répertorié sur Uniswap et BitMart et devrait être lancé sur MEXC. Les cotations sur ces bourses et peut-être sur d’autres dans les mois à venir pourraient avoir un impact positif sur la valeur de MCADE.