Record d'entrées d'ETF en platine sur les malheurs d'Eskom et le témoignage de de Ruyter

Dans notre monde industriel moderne, l’électricité est une nécessité virtuelle et un intrant fondamental pour le fonctionnement de l’économie.

Dans le contexte sud-africain, Felix Dube et Chantelle Moyo de North-West University notent,

… les cas montrent que le droit à l’électricité, même s’il n’est pas exprimé dans le texte de la Constitution, est une condition pour l’exercice d’autres droits, y compris les droits à la dignité humaine et l’accès à un logement adéquat, à l’eau et aux soins de santé.

Malheureusement, les coupures de courant et les délestages sont monnaie courante dans le pays, mais ces derniers mois, ils ont pris des proportions très déstabilisantes et sont devenus omnivores.

Par exemple, Bloomberg a rapporté que l’Afrique du Sud était quotidiennement ravagée par de graves coupures de courant depuis le 31 octobre 2022.

Cela représente 178 jours continus de pannes de plusieurs heures.

Le réseau vieillissant du pays et les centrales au charbon très inefficaces et à court de capitaux cèdent sous la pression de charges plus lourdes et d’une demande croissante.

Les grandes villes, sans parler des petites villes et des zones rurales, ont été paralysées par trois à quatre coupures de courant par jour qui durent régulièrement plus de 10 heures cumulées.

Alors que l’hiver approche à grands pas, le Telegraph a rapporté que le fournisseur d’électricité géré par l’État, Eskom, pourrait faire face à un déficit allant jusqu’à 10 000 MW, soit près d’un quart de la demande du pays pendant la saison.

Ainsi, les pannes généralisées deviendront probablement encore plus fréquentes de juin à septembre.

Crise d’Eskom

Chris Yelland, un analyste énergétique, a noté que le facteur de disponibilité énergétique (EAF) d’Eskom, une mesure de la performance moyenne de 90 grands générateurs à travers le pays, est dans une spirale descendante prolongée.

Source: The Daily Investor (as of 19 March 2023)

Yelland a observé,

Pour augmenter l’EAF d’Eskom, il faut d’abord qu’il y ait un ralentissement. Il doit ensuite toucher le fond, se stabiliser et commencer à remonter. Ce processus prendra plusieurs années… Parler d’un facteur de disponibilité énergétique de 70% ou 75% induit le public en erreur, et ce n’est pas réalisable…

La consultation au titre de l’article IV du FMI a noté qu’en moyenne, Eskom a reçu 1 % du PIB national en transferts tout en subissant des pertes s’élevant à 0,4 % du PIB au cours des exercices 19/20 et 20/21.

Pour remédier à la situation, les autorités ont eu recours à une augmentation tarifaire de 15 % en 2022 ainsi qu’à d’autres mesures de contrôle des coûts, notamment la réduction des effectifs.

Cela a soutenu les performances financières avec un bénéfice d’exploitation en hausse de 238% l’année dernière, mais la société n’a pas été en mesure de respecter ses engagements de service de la dette malgré une injection gouvernementale de dizaines de milliards de rands.

Pendant cette période, la prestation de services est restée peu fiable.

L’organisation n’a pas été sans sa part de controverse majeure à la suite d’enquêtes en cours sur la corruption ainsi que d’une interview télévisée explosive de l’ex-PDG André de Ruyter plus tôt cette année.

Hier, de Ruyter a comparu devant la SCOPA, la commission des comptes publics, refusant de fournir les noms des ministres soupçonnés d’être impliqués dans les actes répréhensibles présumés.

Les rapports suggèrent que le témoignage de de Ruyter n’a fait que soulever plus de questions, sapant davantage la confiance dans le fournisseur d’énergie.

Initiatives politiques

Fin 2020, les autorités ont tenté d’améliorer le fonctionnement des entités publiques en difficulté d’Afrique du Sud, dont beaucoup étaient en proie à des mandats ambigus et à des modèles commerciaux non durables, avec le déploiement du plan de reconstruction et de relance économiques (ERRP).

Cela comprenait une multitude de réformes du secteur de l’énergie, notamment la division d’Eskom en au moins trois entités, chacune étant responsable de la production, du transport ou de la distribution.

En outre, le bureau du président et le Trésor national ont lancé conjointement l’opération Vulindlela ciblant des réformes structurelles à fort impact dans de nombreux secteurs, notamment la production et l’approvisionnement en électricité.

Cependant, bon nombre de ces réformes ont rencontré des difficultés d’exécution en raison de dépassements de coûts, de troubles sociaux et d’exemples de vandalisme à grande échelle.

De plus, avec les élections générales prévues pour 2024, le dégroupage d’Eskom risque d’être une patate chaude politique, ce qui nécessiterait également le passage d’étapes législatives compliquées.

Fondamentaux du platine

L’Afrique du Sud est une terre aux ressources naturelles incroyables.

Un récent document de l’OCDE sur la politique commerciale de Przemyslaw Kowalski et Clarisse Legendre a mis en évidence les parts des 3 premiers pays producteurs parmi les 10 matières premières critiques les plus concentrées.

Source: OECD

Dans le graphique ci-dessus, l’Afrique du Sud (ZAF) a une mainmise sur la production du groupe des métaux précieux ainsi que sur le platine (Pt) dont elle est à elle seule responsable de plus de 70% de la production mondiale.

L’intérêt pour le Pt a explosé ces dernières années, notamment en raison de la demande accrue en automobile et en bijouterie en Chine, au Japon et en Inde, ainsi que d’une gamme d’applications en expansion dans les soins médicaux, telles que les obturations dentaires et les stimulateurs cardiaques.

L’année dernière, les prix du métal avaient initialement bondi à la suite des actions militaires agressives de la Russie et de sa position de deuxième fournisseur mondial.

Les inquiétudes sur les prix ont été de courte durée en partie en raison de la position dominante de l’Afrique du Sud et des politiques strictes de zéro covid de la Chine.

Pourtant, le prix au comptant du platine a connu une forte reprise, s’améliorant de 19,4 % en glissement annuel au moment de la rédaction, et s’échangeant 33 % au-dessus du creux de 52 semaines d’août.

Depuis le 27 mars, le spot a augmenté d’environ 11%.

Source: KITCO

Ce changement à la hausse a été entraîné par la flambée des achats chinois, qui dépassait largement la demande attendue, après la sortie de ses politiques de verrouillage prolongées.

Source: World Platinum Investment Council (WPIC)

Amélioration des données économiques telles que le PMI général, manufacturier et non manufacturier de la Chine ; et la croissance annuelle du PIB ; dépassé les attentes du marché.

L’Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) estime que les ventes nationales de véhicules augmenteront de 2,11 millions d’unités en 2023.

En particulier, un récent rapport d’ING a révélé que la part des véhicules électriques dans le nombre total d’immatriculations de voitures en Chine avait commencé à stagner, suggérant que la demande de Pt pourrait être stimulée par l’utilisation de convertisseurs catalytiques dans les voitures à essence.

En outre, le WPIC s’attend à ce que la demande industrielle, comme les investissements dans l’économie de l’hydrogène et les installations électriques à zéro émission de carbone, augmente de 12 %, tandis que la demande d’investissement devrait également augmenter cette année.

Cependant, l’Afrique du Sud, le centre du secteur mondial de l’extraction du platine, reste criblée d’inefficacités opérationnelles et est au seuil d’un arrêt beaucoup plus sévère.

Un article du Daily Maverick de la mi-mars a examiné certains des défis de l’industrie minière au sens large en Afrique du Sud.

La production totale du secteur a chuté de 7,2 % en 2022, bien que cela soit en partie dû à l’effet de base déformé suite aux perturbations de l’ère pandémique.

Source: Daily Maverick

En raison de la crise de l’électricité profondément enracinée, ainsi que d’une augmentation des fermetures de mines importantes, de la disponibilité de teneurs minérales inférieures parmi les mines vieillissantes et du manque de transport sûr, l’enquête annuelle sur les sociétés minières de l’Institut Fraser du Canada a placé l’Afrique du Sud dans les dix derniers pays sur la base de son indice d’attractivité des investissements dès avril 2022.

En raison de l’énorme pression exercée sur l’économie par les pannes d’électricité constantes, Pt, qui, selon l’Observatoire de la complexité économique, était la première exportation du pays avec 24,5 milliards de dollars en 2021, pourrait connaître une forte baisse de sa production.

Johan Theron, porte-parole de l’un des plus grands mineurs, Impala Platinum Holders, a noté que la crise de l’électricité était si aiguë qu’il pourrait arriver un moment,

…quand vous aurez certains jours où nous cesserons d’envoyer des gens dans la clandestinité.

Renversement de l’excédent

Compte tenu de la relance mondiale du Pt associée à des contraintes d’approvisionnement alarmantes, le WPIC a prévu que la croissance de la demande pour 2023 augmentera de 24 %, tandis que l’offre pourrait s’améliorer d’à peine 3 % en raison de la capacité supplémentaire limitée mise en ligne.

En conséquence, le groupe s’attend à ce que les coupures d’électricité prolongées pèsent lourdement sur les opérations sud-africaines, et pourraient fortement inverser l’excédent de l’industrie de 776 koz l’an dernier à un déficit de 556 koz cette année.

Les rapports suggèrent qu’Eskom a informé les grandes sociétés minières qu’elles pourraient avoir besoin de réduire leur production, ce qui ne fera qu’aggraver la situation.

FNB Platine

Compte tenu du déséquilibre entre l’offre et la demande du métal, de la réputation érodée du service public, de la situation précaire de l’approvisionnement en électricité et de la saison hivernale qui approche à grands pas, les gestionnaires de fonds s’attendent à ce que les opérations de Pt soient à risque important et sont optimistes quant aux perspectives des ETF en platine.

Ce revirement intervient peu de temps après que ces produits aient connu plusieurs trimestres consécutifs de sorties en raison d’une demande mondiale affaiblie.

Bloomberg rapporte que les flux hebdomadaires vers les ETF de platine ont bondi de 117 000 onces, la plus forte augmentation depuis mars 2019 alors que les investisseurs se précipitaient massivement vers ces produits.

Source: Zerohedge, Bloomberg

Plusieurs ETF platine tels que l’ETF abrdn Physical Platinum Shares ETF (NYSEARCA: PPLT) et GraniteShares Platinum Trust (NYSEARCA: PLTM) sont déjà en hausse de 12% à 13% sur le mois.

Une partie de la composante de la demande peut avoir été motivée par les inquiétudes concernant l’inflation persistante, un dollar plus faible et les craintes d’une récession alors que la Fed envisage de relever les taux dans la semaine à venir.

Défis macroéconomiques

Les approvisionnements en Pt devraient rester sous forte pression dans un avenir prévisible et pourraient voir des prix élevés tout au long de la saison hivernale à venir.

Selon le Conseil des minéraux d’Afrique du Sud, le secteur minier représente 7 à 8 % du PIB sud-africain, et un ralentissement brutal de ce secteur pourrait avoir des ramifications macrofinancières dévastatrices pour les recettes d’exportation, le chômage et la croissance.

La situation est encore plus désespérée avec plusieurs indications que le pays s’approche d’une récession, et le FMI prévoit que la croissance du PIB réel ralentirait à 0,1 % cette année.

Lungile Mashele, un spécialiste du secteur de l’énergie, a estimé que depuis 2008, la longue histoire de coupures de courant chroniques en Afrique du Sud a peut-être réduit le PIB potentiel du pays de 20 % et pourrait s’avérer encore plus puissante maintenant.

Dans sa déclaration finale du personnel de mars, le Fonds note qu’il s’attend à ce que la situation de la dette publique continue de s’affaiblir pendant plusieurs années, même si la situation financière d’Eskom s’améliore.

Les risques de baisse des prix du platine proviennent de rapports récents faisant état de nouveaux problèmes de santé en Chine et d’une politique monétaire restrictive qui pourraient entraîner une récession mondiale au second semestre 2023.

Les acheteurs d’ETF surveilleront attentivement l’évolution des prix dans les prochains jours, car les marchés ont peut-être anticipé un témoignage beaucoup plus énergique de de Ruyter.

Autres considérations

Il y a eu une tendance récente à substituer le Pt dans les opérations de palladium en raison de la divergence des prix entre les métaux.

Les lecteurs intéressés peuvent consulter un rapport Invezz antérieur sur le sujet ici.

Cependant, les opérations minières étant susceptibles d’être réduites, il est peu probable que les parties prenantes du Pt progressent beaucoup plus rapidement.

Deuxièmement, les lourdes sanctions imposées à la Russie ainsi que la taxation punitive du Royaume-Uni sur les produits du platine et du palladium plus tôt cette année ont offert à l’Afrique du Sud l’occasion d’étendre davantage sa domination dans ces secteurs.

En l’absence de fin évidente à la crise de l’électricité, il sera difficile de progresser vers cet objectif.

À long terme, le Pt a encore un énorme potentiel de substitution et de solides moteurs de la demande, ce qui pourrait créer des opportunités pour d’autres producteurs tels que le Zimbabwe et le Canada.