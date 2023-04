Le marché boursier russe atteint son plus haut niveau en un an, mais tout est bloqué en roubles

Le marché boursier russe a atteint son plus haut niveau depuis plus d’un an. Malgré la guerre en cours en Ukraine, l’indice MOEX a connu une déchirure au cours des 6 derniers mois, augmentant de 50 % depuis ses plus bas annuels en octobre.

Cette hausse intervient au milieu de l’assaut des sanctions imposées par l’Occident à l’économie russe. L’administration russe a réagi en instaurant des contrôles stricts sur les mouvements d’argent, notamment en interdisant aux investisseurs étrangers de quitter leurs investissements et en limitant les liquidités que les Russes peuvent détenir sur des comptes bancaires étrangers.

Le marché boursier a été artificiellement soutenu en conséquence, avec peu d’options pour les investisseurs pour garer leur argent.

Les montagnes russes de Ruble

Pour les investisseurs, cependant, il y a un autre éléphant dans la pièce : le rouble, la monnaie de la Russie. L’un des objectifs des sanctions de l’Occident était de paralyser le rouble, mais cela ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu (j’ai écrit un article là-dessus l’année dernière ).

Après avoir immédiatement chuté de 40 % lorsque les forces russes ont envahi l’Ukraine en février dernier, le rouble a remarquablement rebondi, bondissant de 70 % – c’était en fait la devise la plus performante au monde en mars dernier.

Il a chuté depuis par rapport au dollar, mais n’est plus que de 6% par rapport à ses niveaux d’avant l’invasion, et cela survient au milieu d’une année d’ immense force du dollar, avec de nombreuses autres devises en baisse bien plus que celle par rapport au billet vert.

À la suite de ces sanctions sans précédent, le rouble est presque immédiatement réduit en décombres

Joe Biden, 26 mars 2022

Trois mois après cette citation de Biden, le rouble a atteint un sommet de 7 ans.

Deux facteurs ont soutenu la performance du rouble. Premièrement, la hausse des prix de l’énergie a été une aubaine compte tenu de l’importance des exportations russes de gaz naturel (et de la dépendance de l’Europe à leur égard). Les États-Unis ont également fait preuve de pitié pour le remboursement de la dette, permettant aux intermédiaires financiers de traiter les paiements en provenance de Russie, ce qui signifie que la Russie a évité de vendre des roubles contre des dollars pour couvrir les paiements d’intérêts.

Mais la vraie histoire est la manipulation. Poutine a donné la priorité au soutien du rouble, et cela a largement fonctionné. 80% de l’argent gagné à l’étranger par les entreprises russes doit être échangé contre des roubles, quel que soit le taux de change, tandis que la banque centrale russe a relevé les taux à 20% le même jour que la Russie a envahi en février dernier, encourageant les Russes à garder confiance avec le rouble.

Pour les investisseurs étrangers, le basculement du marché boursier russe en dollars ressemble alors à ce qui suit : une forte baisse après l’invasion avant un retour tout puissant, puis une baisse progressive à mesure que le dollar se renforce par rapport au rouble tandis que le marché boursier (en roubles) rebondit.

Évidemment, tout cela est loin d’être naturel. Non seulement le rouble a été manipulé, mais il a été interdit aux courtiers russes de vendre des titres détenus par des investisseurs étrangers. Il n’y a tout simplement pas beaucoup d’endroits où les investisseurs peuvent garer leur argent ; leur argent est plus ou moins piégé.

Cela rend ces gains en papier un peu moins agréables au goût. Cependant, compte tenu du fait que la Russie est littéralement en guerre, il reste remarquable que le marché ait été soutenu à ce point. J’ai tracé la performance russe en USD par rapport au S&P 500, et bien qu’elle ait fait pire, elle n’a pas fait bien pire, compte tenu des circonstances.

Le modèle m’a rappelé le Nasdaq, j’ai donc ajouté l’indice tech-hevy au graphique ci-dessous. Comme vous pouvez le constater, la bourse russe s’est, du moins sur le papier, négociée comme un pari à effet de levier sur le Nasdaq, désormais en baisse de 31% en USD par rapport au début de 2022, tandis que le Nasdaq est en baisse de 23%. >

À l’avenir, les restrictions strictes mises en place par le Kremlin ne changeront pas de si tôt. Alors que les investisseurs peuvent être soulagés que le marché boursier ne se soit pas totalement effondré depuis l’invasion, la réalité est certainement pire que ce que les graphiques véhiculent.

Il est extrêmement difficile de retirer de l’argent de la bourse et de le convertir en dollars, en particulier en tant qu’investisseur étranger. Par définition, il ne s’agit donc pas de rendements réels. Ne vous méprenez pas, cela a été un désastre économique pour les investisseurs russes, et si jamais les restrictions étaient levées, la sortie de capitaux serait immense.

Tout dépendra de ce qui se passera en Ukraine, mais pour l’instant, alors que la guerre fait rage, ce ne sont que des chiffres fictifs sur un graphique.