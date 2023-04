Les prix de la sueur et du GMT ont du mal alors que les utilisateurs actifs se déplacent pour gagner de l'argent

L’industrie du déménagement pour gagner de l’argent a récemment été considérée comme l’une des meilleures applications de l’industrie de la blockchain. L’industrie a combiné l’industrie géante du fitness avec la technologie émergente de la blockchain. Maintenant, il semble que le mouvement pour gagner une mort lente à mesure que le nombre d’utilisateurs diminue et que les jetons se débattent. Le prix GMT de StepN a sous-performé les crypto-monnaies populaires.

Flux fondamental dans le mouvement pour gagner

Il est facile de comprendre pourquoi de nombreuses personnes avaient de grands espoirs dans l’industrie du déménagement pour gagner de l’argent. D’une part, l’industrie du fitness est majeure. Avec une population mondiale de plus de 8 milliards de personnes et la plupart d’entre elles ayant des smartphones, le passage à la rémunération avait un vaste marché total adressable.

C’est aussi une industrie simple à laquelle participer puisque tout ce que vous avez à faire est de télécharger une application et de vous inscrire. Toutes les étapes que vous effectuez sont enregistrées dans l’application et vous avez alors droit à des récompenses. En tant que tel, il est possible de gagner de l’argent en installant des applications comme StepN et Sweatcoin.

Cependant, l’industrie a un flux fondamental dans la mesure où ces récompenses se présentent sous la forme de crypto-monnaies.

Les utilisateurs actifs mensuels de StepN ont chuté

Dans Sweatcoin, les utilisateurs sont récompensés en SWEAT tandis que dans StepN, ils sont récompensés en utilisant GMT et GST. Ces jetons ont tendance à être très volatils. Ainsi, lorsque les choses vont bien, ils auront plus d’utilisateurs. Lorsque la situation change, le nombre d’utilisateurs actifs diminue souvent.

Les prix GMT et GST ont chuté de plus de 90 % par rapport à leurs plus hauts historiques. En conséquence, le nombre d’utilisateurs actifs mensuels a suivi une tendance à la baisse. Comme indiqué ci-dessous, le nombre est passé de 2 533 en janvier 2022 et a culminé à plus de 705 000 en mai de la même année.

Depuis lors, le nombre d’ utilisateurs actifs est en baisse. En mars, la plateforme n’en comptait que 4 349, ce qui signifie que sa tendance n’est pas encourageante. Il en va de même pour Sweatcoin car le nombre d’utilisateurs a diminué.

Un regard sur Similarweb montre que le classement de l’application dans l’App Store a continué de baisser. Le prix SWEAT Economy a chuté de plus de 93 % par rapport à son point culminant en 2022.

Par conséquent, il est difficile de recommander d’investir dans les jetons GMT, GST et SWEAT alors que l’industrie traverse une période difficile. Cela ne veut pas dire que ces jetons vont à zéro. Comme nous l’avons vu précédemment, les crypto-monnaies ont tendance à se synchroniser les unes avec les autres.