Prédiction du prix HBAR alors que la pièce Hedera Hashgraph saute

Le prix de Hedera Hashgraph (HBAR) a bondi dimanche alors que Bitcoin et d’autres crypto-monnaies majeures continuaient de se consolider. Il a atteint un sommet de 0,064 $, le point le plus élevé depuis le 20 avril. Au total, la pièce a augmenté de plus de 8,53 % par rapport au niveau le plus bas cette semaine.

On ne sait pas pourquoi le prix HBAR a bondi puisqu’il n’y a pas eu de nouvelles majeures de Hedera Hashgraph au cours des derniers jours.

Par conséquent, la raison la plus probable du rallye est qu’il est motivé par le battage médiatique étant donné que la pièce était à la mode sur les principales plateformes de médias sociaux comme Twitter et StockTwits. Le volume du week-end étant relativement faible, de tels battage médiatiques ont tendance à entraîner davantage d’actions sur les prix des pièces peu échangées.

Fondamentalement, l’écosystème de Hedera Hashgraph se porte bien, car le nombre de projets dans l’écosystème augmente. Les développeurs adorent l’écosystème en raison de ses vitesses plus rapides, de ses faibles vitesses de transaction, du soutien solide d’acteurs clés comme IBM et Google, et de ses informations d’identification propres. Le coût par transaction de Hedera est d’environ 0,001 USD, tandis que le nombre de comptes du réseau principal créés s’élève à plus de 2 millions.

Prévision de prix HBAR

Sur le graphique 4H, nous voyons que le prix Hedera Hashgraph a été dans une phase de consolidation au cours des dernières semaines. Après être tombée à un creux de 0,056 $ le 27 mars, la pièce a tenté de rebondir mais a trouvé une résistance à 0,078 $ le 2 avril.

Il a formé ce qui ressemble à un schéma de la tête et des épaules et se consolide aux moyennes mobiles exponentielles sur 25 et 50 jours. La pièce est légèrement en dessous du point de retracement de 23,6 %. Il tente également de dépasser le point de résistance clé à 0,063 $, le point le plus élevé du 26 avril.

Par conséquent, il est probable que la pièce continue d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 0,0695 $, soit environ 10 % au-dessus du niveau actuel.