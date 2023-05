Rivian vs Mullen Automotive (MULN) : quel est le meilleur stock de véhicules électriques ?

Les stocks de véhicules électriques ont chuté au cours des dernières semaines alors que les inquiétudes concernant l’industrie persistent. Les actions de Tesla ont plongé de plus de 25 % par rapport au sommet de l’année après la contraction des marges de l’entreprise. Le cours de l’action Rivian ( NASDAQ: RIVN ) a chuté à un niveau record, effaçant plus de 140 milliards de dollars en valeur. De même, l’action MULN a plongé de 97 % par rapport à son niveau record.

MULN et Rivian font face à des défis

Rivian et Mullen Automotive sont des entreprises qui cherchent à devenir des acteurs de premier plan dans l’industrie des véhicules électriques. Ils sont tous deux en concurrence dans une industrie qui reçoit d’énormes subventions des gouvernements et qui devrait valoir des milliards de dollars.

Les deux sociétés ont récemment franchi des étapes importantes. Rivian a déjà commencé à vendre ses camionnettes et les analystes prévoient que ses revenus atteindront 4,4 milliards de dollars en 2023 et 76 milliards de dollars en 2032. Mullen a commencé à expédier ses véhicules grâce à un partenariat avec Randy Automotive.

Cependant, ils sont également confrontés à des défis existentiels dans ses opérations. Comme je l’écrivais ici , Mullen Automotive dispose de ressources limitées, ce qui pourrait la voir déposer le bilan cette année. Pour qu’elle continue à fonctionner, ses nouveaux véhicules doivent être irréprochables. Comme nous l’avons vu avec d’autres sociétés de véhicules électriques comme Tesla et Rivian, rappelle peut être coûteux.

La nouvelle la plus récente est que Mullen a annoncé qu’elle allait acquérir B. & R. Eckel’s Transport, une entreprise qui gagne 85 millions de dollars par an. Dans un communiqué, la société a déclaré que l’acquisition l’aidera à compléter ses marges. B&R fournit 400 groupes motopropulseurs et 950 remorques. Il est difficile de voir les synergies entre les deux sociétés.

Rivian a également des défis, ce qui explique pourquoi les investisseurs pensent qu’il ne vaut rien. Il a une capitalisation boursière de plus de 12 milliards de dollars contre des liquidités et des investissements à court terme de plus de 11 milliards de dollars. Les analystes estiment que la société est un acteur de niche dans l’industrie des véhicules électriques et qu’elle devra lever au moins 4 milliards de dollars pour atteindre son objectif. Dans une note, un analyste a confié à Bloomberg :

“Les investisseurs semblent reconnaître qu’il s’agit probablement d’une marque de niche pour le moment, jusqu’à ce qu’ils puissent augmenter leur production et obtenir de meilleures marges sur les ventes. Rivian ne devrait pas abandonner sa stratégie, mais jusqu’à ce que le financement soit résolu, nous pensons que Rivian continuera à se négocier à sa valeur comptable.

Rivian vs Mullen : mieux vaut acheter ?

Alors, y a-t-il un meilleur achat entre Rivian et Mullen Automotive ? Je crois que les deux sociétés ne sont pas de bons investissements pour l’instant. Pour Mullen, le principal défi est son bilan et ses perspectives de croissance pour l’avenir.

Rivian a fait de bons progrès en ayant un gros carnet de commandes et un produit populaire. La plupart des gens qui conduisent des camions Rivian ont une bonne note. Cependant, le défi est sa consommation de trésorerie et le besoin de plus de liquidités à mesure qu’elle fait évoluer son activité.

L’autre défi clé est la concurrence étant donné que Ford et GM construisent des camions tout aussi bons à un prix moins cher. Le camion phare R1T de Rivian commence à 73 000 $ tandis que le camion F1 très populaire commence à seulement 60 0000 $.

Par conséquent, dans ce cas, je pense que Rivian est un meilleur investissement que Mullen même si je m’attends à ce qu’il rencontre des défis à l’avenir.