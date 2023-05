Flare intègre son API Portal sur Google Cloud Marketplace

Flare a intégré avec succès son portail API sur Google Cloud Marketplace, lançant certaines des premières API blockchain à être disponibles sur Google Cloud Marketplace.

Suite à l’intégration du portail API, les développeurs pourront accéder aux données de la blockchain à partir des nœuds de Flare et des nœuds de chaîne connectés à l’aide de Google Cloud Marketplace. Ils peuvent ensuite utiliser ces données pour effectuer des transactions blockchain simples et lire les états à jour.

Après l’intégration, Google Cloud Marketplace prendra en charge les API blockchain pour Algorand, BNB Smart Chain, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Flare, Litecoin, Songbird, XRP et toute autre API blockchain qui sera ajoutée au portail API de Flare à l’avenir.

Les API Blockchain permettent aux développeurs de créer des applications qui effectuent des transactions et interrogent des données en chaîne relatives au dernier état de la chaîne. Les API libèrent les développeurs de l’obligation d’exécuter leur propre nœud pour chaque blockchain avec laquelle ils souhaitent interagir. Ceci est particulièrement utile lors de la création d’applications inter-chaînes qui doivent interroger les données de plusieurs chaînes.

Quiconque utilise Google Cloud peut désormais accéder facilement à toutes les API prises en charge par le portail API de Flare.

Commentant l’intégration, le vice-président de l’ingénierie de Flare, Josh Edwards, a déclaré :

« Une plus grande disponibilité des principales API blockchain sur des plates-formes telles que Google Cloud Marketplace réduit les obstacles à la participation à Web3. Il permet aux développeurs d’expérimenter plus facilement la technologie blockchain et ses nombreux cas d’utilisation sans être accablés par des coûts matériels onéreux et une maintenance continue. Cela ouvre également la possibilité aux grandes organisations et aux partenaires d’expérimenter un ensemble d’API Web3 sûr, sécurisé et approuvé. En conséquence, les équipes de développeurs ont la flexibilité de créer des applications sans aucun problème d’infrastructure et leur permettent de se concentrer sur la création et la livraison de produits de qualité. »