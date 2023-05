Le prix HBAR casse le support malgré les dernières nouvelles de Hedera Hashgraph

Le prix de Hedera Hashgraph (HBAR) s’est effondré au niveau le plus bas depuis le 28 mars alors que la récente vente s’intensifiait. HBAR s’est écrasé de plus de 41% par rapport au plus haut niveau cette année, ce qui signifie qu’il a sous-performé les crypto-monnaies clés comme Bitcoin et Ethereum.

Nouvelle nomination chez Hedera

La nouvelle la plus importante de Hedera Hashgraph de la semaine est que la plate-forme a fait un rendez-vous clé alors qu’elle cherche à étendre ses opérations et son adoption par les entreprises.

Dans un communiqué, les développeurs ont annoncé qu’ils avaient nommé Heran Shah au poste de nouveau directeur exécutif, Global Business Development. Il s’agit d’un professionnel très expérimenté, qui a précédemment dirigé les opérations de vente d’IBM.

Dans le cadre de son rôle, Shah aidera également la Fondation Hedera à identifier de nouvelles opportunités dans des industries technologiques clés telles que l’Internet des objets (IoT), la blockchain et l’intelligence artificielle (IA). Dans un communiqué, le président de l’association Hedera a déclaré :

«Nous sommes convaincus que Heran sera un atout pour THA et l’écosystème Hedera au sens large. Heran n’est pas seulement passionné par le potentiel de transformation des technologies perturbatrices, mais apporte également avec lui un bilan inestimable et une expérience de travail à la pointe de la technologie chez IBM.

Hedera Hashgraph est une plate-forme blockchain qui permet aux gens de créer des dApps dans toutes les industries. Il a des fonctionnalités plus avancées qu’Ethereum, qui détient la plus grande part de marché du secteur. Par exemple, il a un débit plus rapide et de faibles coûts de transaction.

Hedera se concentre principalement sur les développeurs d’entreprise, ce qui explique pourquoi son conseil d’administration est composé des plus grandes entreprises du monde comme Google, IBM, LG et Ubisoft. Certaines des meilleures dApps de l’écosystème sont Heliswap, Hashport et SaucerSwap.

Cependant, Hedera a toujours du mal à gagner du terrain dans des industries clés comme DeFi et NFT. Un rapide coup d’œil montre que la valeur totale verrouillée dans Hedera s’élève à plus de 57 millions de dollars, ce qui en fait la 42e plus grande plate-forme du secteur.

Prévision de prix HBAR

Graphique HBAR par TradingView

Le prix HBAR a fait une chute majeure cette semaine malgré le dernier rendez-vous. Au fur et à mesure de sa chute, la pièce est passée sous le niveau de support clé à 0,058 $, où elle a eu du mal à descendre plusieurs fois depuis mars. Il a également formé ce qui ressemble à une tête et des épaules et est passé sous la moyenne mobile de 50 jours.

L’Awesome Oscillator et le MACD restent en dessous du point neutre. Par conséquent, il est probable que Hedera continue de chuter alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau de support clé à 0,0500 $.