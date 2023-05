Prédiction du prix Filecoin alors qu'il se déplace pour défier AWS, Azure

Le prix du Filecoin (FIL) a été sous pression au cours des dernières semaines alors que les inquiétudes concernant la plate-forme persistent. FIL est tombé à un creux de 5,26 $, soit environ 44 % de moins que le point le plus élevé de cette année. Alors, les dernières nouvelles sur la crypto-monnaie Filecoin déplacer le jeton ?

Filecoin s’attaque à AWS d’Amazon

Filecoin a fait deux nouvelles importantes cette année. Le premier a été le lancement de la Filecoin Virtual Machine (FVM). FVM est composé d’une combinaison de contrats intelligents et de stockage prouvable. Cela signifie que les développeurs peuvent désormais créer des dApps qui exploitent la technologie fournie par Filecoin.

Filecoin FVM est maintenant utilisé par Sushi, Brave, Ocean Protocol et Spheron, entre autres. Cependant, le plus grand risque pour le réseau est qu’il est confronté à une concurrence importante dans l’industrie, notamment des acteurs comme Ethereum et Stacks.

La dernière nouvelle de Filecoin est que les développeurs se concentrent désormais sur la perturbation d’Amazon AWS et de Microsoft Azure. Cela s’est produit avec le lancement de Filecoin Web Services, qui est un ensemble de technologies de calcul construites sur Filecoin Network.

Par conséquent, la différence entre Filecoin Web Services et AWS et Azure est qu’il exploite des technologies décentralisées. Les entités centralisées utilisent leurs propres centres de données massifs situés dans le monde entier.

Le nouveau produit a plusieurs fonctionnalités. Estuary est composé d’Estuary Node facile à déployer et à gérer. Il fournit également un outil facile à utiliser pour surveiller et gérer le stockage. Il dispose également de la pile technologique Delta qui dispose d’une suite d’outils open source pour créer et gérer le stockage Filecoin.

Les services Web Filecoin sont confrontés à des défis difficiles en concurrence avec les plates-formes informatiques centralisées. En plus de leur avantage de premier arrivé, cela signifie qu’ils ont un effet de levier. De plus, les entreprises veulent calculer avec des marques bien connues qui ont plus de fonctionnalités et d’échelle.

Prévision de prix Filecoin

Graphique FIL par TradingView

Le graphique journalier montre que le prix FIL a suivi une tendance baissière ces derniers jours. Il est passé en dessous du support important à 6,60 $, le point le plus élevé de novembre de l’année dernière. Il est passé en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours tandis que l’Awesome Oscillator est passé en dessous du point neutre.

Le MACD de Filecoin a continué de chuter ces derniers jours. Il reste également le long du côté inférieur de la ligne de tendance ascendante. Par conséquent, la pièce aura probablement une cassure baissière alors que les vendeurs ciblent le prochain support clé à 4 $, soit environ 4 % en dessous du niveau actuel.