La prévente d’AltSignals prend de l’ampleur dans un contexte d’appétit croissant pour la crypto-monnaie chez les millenniaux

AltSignals ($ASI) est le projet de blockchain et de crypto-monnaie de nouvelle génération. Le fournisseur de signaux de trading a été le dernier à s’aventurer dans la cryptographie via un service de signaux générés par l’intelligence artificielle. Avec l’adoption croissante de l’IA parmi la nouvelle génération d’investisseurs, il est logique d’investir dans une plate-forme comme AltSignals. Pas étonnant que le jeton AltSignals ($ASI) se vende rapidement dans la phase de prévente initiale. Plus de 62 % des jetons ont été vendus, ce qui représente 676 379 $.

46 % des milléniaux des économies développées possèdent une pièce de crypto-monnaie

L’adoption de la crypto-monnaie s’accélère chez les jeunes consommateurs. Selon une récente enquête de Bitget portant sur 26 pays qui représentent les principales économies du monde, 46 % des milléniaux possèdent des crypto-monnaies. De même, 25 % de la génération X possèdent des crypto-monnaies, tandis que 21 % de la génération Z possèdent des actifs numériques. En revanche, 8 % des baby-boomers possèdent une crypto-monnaie.

L’énorme propriété d’actifs numériques par les jeunes consommateurs montre que la crypto-monnaie est l’avenir. Ainsi, les organisations qui adoptent la blockchain récoltent les bénéfices d’être au centre de l’explosion de la crypto-monnaie. C’est une telle itération qu’AltSignals veut capturer via Actualize AI et son projet de crypto-monnaie : le jeton $ASI. À mesure que de plus en plus de jeunes consommateurs entrent dans le monde de l’investissement, ils pourraient être attirés par des projets ayant des angles cryptographiques comme AltSignals.

AltSignals et ActualizeAI. Quelle est la différence ?

AltSignals est un service de trading qui a fait ses débuts en 2017 et a connu une croissance exponentielle pour atteindre plus de 50 000 membres sur Telegram. La société génère des signaux basés sur des algorithmes à l’aide de l’indicateur AltAlgo™. Les signaux de trading de la société couvrent les actifs numériques, y compris les contrats à terme de Binance, les CFD, les devises et les actions.

Suite à la croissance rapide d’AltSignals, le service cherche à améliorer la qualité des signaux et des instruments qu’il couvre. Il lance une nouvelle plate-forme de service de signal d’intelligence artificielle, ActualizeAI. Pour devenir membre, les investisseurs devront détenir des jetons $ASI.

Quel avantage la détention de $ASI offre-t-elle aux investisseurs ?

Le plus grand avantage que les investisseurs obtiennent en détenant $ASI est d’accéder à l’écosystème d’IA d’AltSignals – ActualizeAI. C’est l’occasion de profiter des signaux de trading tout en bénéficiant de l’appréciation du prix du jeton $ASI. Jusqu’à présent, $ASI a attiré beaucoup de demande, ce qui indique que le prix devrait monter en flèche lorsqu’il commencera à être coté en bourse.

Non seulement $ASI offre une opportunité d’investissement, mais les investisseurs peuvent miser le jeton pour recevoir un revenu passif et participer à la gouvernance de la plateforme. Le fait de pouvoir participer directement à la prise de décision est un avantage sous-estimé par les investisseurs qui cherchent à participer activement aux plateformes auxquelles ils appartiennent.

Il existe d’autres avantages, tels que les avantages exclusifs du club des membres AI. Cela comprend un accès anticipé aux futures opportunités de prévente et à d’autres développements survenant sur ActualizeAI. Les investisseurs peuvent également participer à des tournois de trading contre leurs pairs pour affiner leurs compétences en trading et gagner de l’argent en remportant de tels concours.

Pourquoi est-ce une bonne opportunité maintenant ?

AltSignals commence seulement à se faire remarquer depuis l’annonce du début de la prévente de jetons $ASI. Le prix du jeton reste bas, à 0,015 $, et devrait augmenter à mesure que de plus en plus d’investisseurs entrent dans l’arène et que la liquidité est débloquée grâce aux cotations.

Cependant, l’élément qui pourrait potentiellement attirer les investisseurs est le fait que le jeton $ASI alimente un modèle commercial déjà existant et éprouvé. Ainsi, il s’agit d’un jeton soutenu par une communauté, ce qui lui permet d’afficher un bon départ, avant même que d’autres investisseurs ne le rejoignent. En tant que tel, investir dans le jeton offre une chance de rejoindre une plate-forme réputée et d’augmenter les revenus grâce à $ASI.

Comme on pouvait s’y attendre, ce jeton a une chance de voir son prix être multiplié par 10 d’ici la fin de l’année 2023, lorsqu’il aura été coté sur les principales bourses. La feuille de route du jeton consiste à le répertorier sur Uniswap, CoinGecko et CoinMarketCap au deuxième trimestre de 2023. Cela signifie plus de liquidité et des augmentations de prix substantielles qui pourraient profiter aux permiers arrivés.