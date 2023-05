Le prix de Metacade dépasse 0,034 $ à l’approche de son inscription sur MEXC

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

À peine un mois depuis que Metacade a été répertorié sur Uniswap (puis sur Bitmart), et le prix a augmenté de deux chiffres sur son pourcentage de hausse. Le jeton s’est échangé à 0,3471 $ le 2 mai, moins de 48 heures avant d’être coté sur MEXC.

L’augmentation du prix de MCADE indique un intérêt croissant pour le jeton suite à ses cotations d’avril. Avec sa prochaine cotation sur MEXC et d’autres bourses majeures, les investisseurs voient une augmentation potentielle de la liquidité du jeton qui a terminé la prévente à seulement 0,020 $.

La croissance exponentielle des jetons liés à la game-fi et la position de Metacade

Le jeu Blockchain se développe, grâce à l’émergence d’une nouvelle génération d’investisseurs qui cherchent à jouer et à gagner de l’argent en même temps. Les rapports sur le marché des jeux ont estimé la taille du marché en termes de revenus à 4,6 milliards $ en 2022. Les experts prévoient une augmentation de la taille du marché qui devrait ainsi atteindre 65,7 milliards $ d’ici 2027.

Bien qu’il puisse être difficile d’estimer le potentiel de croissance d’un projet de game-fi comme Metacade, les statistiques indiquent les immenses opportunités. Les premiers entrants comme Axie Infinity ont suscité beaucoup d’intérêt en 2021, car les investisseurs ont vu une opportunité qui n’existait pas auparavant.

Metacade promet de faire plus que ses prédécesseurs. Différent des autres plates-formes de jeu Play-to-Earn, Metacade promet d’être la plus grande arcade gouvernée par la communauté. Considérée comme une destination unique pour les passionnés de métaverse, la plate-forme réunira les joueurs et les développeurs. La communauté Metacade gagnera des jetons MCADE en participant, en créant et en travaillant via des tâches rémunérées.

Les méthodes de gains supplémentaires incluent le jalonnement du jeton natif et la participation à des tirages au sort. Les autres fonctionnalités de Metacade incluent des tests de jeu et une rampe de lancement, tous destinés à en faire un écosystème autonome. Les publicités figurent également sur le modèle de revenus de Metacade.

Metacade joue un rôle clé dans le jeu blockchain grâce à ses fonctionnalités innovantes. Les investisseurs qui envisagent les jeux de Web 3.0 pourraient considérer Metacade comme un investissement valable, compte tenu de sa forte et croissante popularité en tant que plate-forme durable.

À quel point Metacade est-il attractif maintenant ?

Metacade se négocie à seulement 0,034 $. Cela représente une augmentation d’environ 70 % par rapport à sa valeur affichée à la fin de la prévente. N’oubliez pas que le jeton n’a été coté que sur deux bourses majeures, il n’y a donc pas beaucoup de liquidités pour considérer que le jeton a atteint un plafond de prix.

De plus, de nombreux jetons ont vu leur valeur multipliée par 10 quelques mois après avoir été cotés sur les principales bourses. Autrement dit, le prix de Metacade est encore trop bas. Si nous considérons un prix correspondant à 10 fois la valeur affichée à la fin de sa prévente de 0,020 $, cela donne 0,20 $. Cela signifie qu’à sa valeur actuelle, MCADE est très sous-évalué. Au fur et à mesure que le jeton apparaîtra sur de nouveaux échanges, la valeur pourrait monter en flèche et générer d’énormes rendements pour les investisseurs.

Mais ce n’est pas uniquement son prix qui intéresse les investisseurs. Il existe de nombreuses opportunités de gains dont vous pouvez profiter. Pour les passionnés de jeux, Metacade leur offre une chance d’être payé en faisant ce qu’ils aiment – la compétition. Avec la souscription anticipée du projet, il est logique d’investir dans Metacade, car le potentiel de réussite est énorme.

Prévision de prix pour Metacade en 2023

Il est assez difficile de prédire les prix des jetons nouvellement lancés car ils collectent encore des liquidités. Cependant, l’histoire nous a appris que les jetons qui connaissent un succès précoce avec des modèles commerciaux éprouvés deviennent les plus grands gagnants. Metacade a été l’un d’entre eux.

D’un point de vue d’expert, le jeton pourrait atteindre 0,25 $ d’ici la fin de l’année 2023. Le prix représentera une augmentation de 1 150 % par rapport à sa valeur de fin de prévente de 0,020 $. Le gain projeté est assez réaliste, car MCADE a déjà montré de fortes tendances de prix depuis qu’il a commencé à être coté sur les principales bourses. Une valeur psychologique de 0,20 $ ou une augmentation de 1 000 % d’ici 2023 devrait toujours être considérée comme un bon rendement pour les premiers arrivés.