Le prix de Pepe s'effondre alors que le volume domine, les détenteurs atteignent 108 000

Le prix de la cryptographie de Pepe a baissé ces derniers jours alors même que le volume du jeton est resté à un niveau élevé. Le jeton a reculé à un minimum de 0,000002526 $, soit environ 43 % en dessous du point le plus élevé cette année.

Le volume de Pepe brille

Pepe est venu de nulle part pour devenir l’une des crypto-monnaies les plus échangées au monde. Les données compilées par CoinMarketCap montrent que Pepe était le jeton le plus tendance de son écosystème. Il a surpassé d’autres crypto-monnaies comme Sui et Keke.

Pepe d’une valeur de plus de 875 millions de dollars a été échangé au cours des dernières 24 heures. Seuls Bitcoin et Ethereum ont un volume plus important que Pepe. Bitcoin avait un volume de 12 milliards de dollars tandis qu’Ethereum avait 8 milliards de dollars. Cela signifie que Pepe a plus de volume que d’autres pièces de mème comme Dogecoin et Shiba Inu.

Plus de 55% de tous les Pepe sont échangés sur Binance, qui a répertorié le jeton la semaine dernière. Il a traité Pepe d’une valeur de plus de 186 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Les autres sont en Uniswap et Kucoin.

En plus d’Ethereum et de Bitcoin, le volume de Pepe est également inférieur à celui des pièces stables comme Tether, USD Coin et Binance USD.

Notamment, le nombre de détenteurs de Pepe a également augmenté, car les investisseurs le considèrent comme la prochaine grande chose en crypto. Selon Etherscan, il y a maintenant plus de 108 000 détenteurs de Pepe, ce qui est remarquable car d’autres pièces populaires ont moins de détenteurs. Floki Inu, qui existe depuis des années, ne compte que 73 000 détenteurs. Cependant, le graphique montre que le taux de croissance des détenteurs de Pepe a commencé à s’aplatir récemment.

Prévision de prix Pepe crypto

Graphique Pepe par TradingView

Le prix de Pepe a atteint un sommet de 0,000045 $ le 5 mai après que Binance a répertorié le jeton. À son apogée, la pièce meme a augmenté de plus de 2 600 % par rapport au niveau le plus bas jamais enregistré. Pepe a maintenant reculé de plus de 40 % par rapport à son apogée. C’est une décision dangereuse car elle signale qu’elle entre dans une phase de distribution où les spéculateurs commenceront à quitter leurs transactions.

Positivement, Pepe reste légèrement au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 25 périodes. Par conséquent, un passage en dessous de ces deux moyennes validera le cas baissier. Si cela se produit, le prochain support clé à surveiller sera à 0,0000020 $, soit environ 20 % en dessous du niveau actuel.