PEPE bondit de 112% après sa cotation en bourse

Le jeton PEPE a surpris le marché de la cryptographie après que son prix ait bondi de plus de 112 % après sa cotation sur l’échange de cryptographie basé aux Seychelles OKX.

La poussée a propulsé PEPE parmi les meilleurs gagnants d’aujourd’hui. Au moment de mettre sous presse, la capitalisation boursière entièrement diluée de PEPE était en hausse de 130 % pour atteindre 534 180 483 $.

Trading PEPE et retraits sur OKX

OKX a annoncé la cotation PEPE le 1er mai, indiquant que les paires de négociation PEPE/USDT seront disponibles immédiatement tandis que les retraits PEPE commenceront à partir du 2 mai.

L’inscription a provoqué beaucoup de battage médiatique autour de la pièce meme en plus de faire grimper sa capitalisation boursière. Le volume des échanges de la pièce meme a également augmenté de plus de 181 % alors que les investisseurs et les commerçants affluent vers le commerce et l’achat de PEPE.

Le jeton meme a bondi de 287% au cours des sept jours alors même que le marché de la cryptographie a subi un marché baissier pendant la majeure partie de la semaine. La capitalisation boursière mondiale de la cryptographie avait chuté de 2,11% au moment de la presse à 1,18 T $. Les trois principales crypto-monnaies par capitalisation boursière ont également chuté. Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont respectivement baissé de 2,04% et 2,57%.