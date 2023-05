L’action Palantir (PLTR) monte en flèche en suivant les pas de l’IA – AltSignals (ASI), est-ce un jeton à acheter ?

Les actions de Palantir Technologies (NYSE:PLTR) ont bondi de plus de 27 % lundi lors des échanges prolongés, après des résultats de la société au premier trimestre qui ont dépassé les estimations des analystes.

L’action Palantir a également grimpé en flèche au milieu des projections de bénéfices de l’entreprise basées sur sa nouvelle plate-forme alimentée par l’intelligence artificielle (IA). Le nouveau récit autour de l’IA étant également particulièrement fort dans l’espace des crypto-monnaies, il est probable que les perspectives solides de Palantir pour son nouveau produit d’IA fonctionneront aussi pour AltSignals (ASI).

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

AltSignals, l’une des principales sociétés de signaux de trading, introduit également une couche alimentée par l’IA. Le jeton natif ASI est actuellement en phase de prévente, que l’on peut rejoindre ici.

Les raisons qui poussent à croire que les projections concernant l’IA de Palantir pourraient être une bonne nouvelle pour AltSignals

Dans son rapport sur les résultats de lundi, Palantir a déclaré qu’il prévoyait de rester rentable en 2023 après que son chiffre d’affaires du premier trimestre a augmenté de 18 % d’une année sur l’autre. Le PDG de la société, Alex Karp, a déclaré dans une lettre aux actionnaires que le fournisseur de logiciels s’attend à des revenus compris entre 528 et 532 millions $ au deuxième trimestre et entre 2,19 et 2,24 milliards $ sur l’année.

Mais c’est la demande pour la nouvelle plate-forme d’IA de l’entreprise qui a attiré l’attention des investisseurs. Karp a déclaré que la demande et l’intérêt des clients potentiels pour le produit sont « sans précédent ». Disponible pour certains clients à partir de ce mois-ci, la couche d’IA de Palantir permet aux clients des secteurs commerciaux et gouvernementaux de tirer parti de grands modèles linguistiques.

Connue pour ses contrats avec des agences gouvernementales, l’intégration de l’IA sera cruciale pour des opérations telles que le renseignement militaire et la prise de décision. La confiance dans l’intelligence artificielle d’entreprises grand public comme Palantir est un indicateur fort de la façon dont d’autres plates-formes offrant des produits définissant l’industrie pourraient se développer.

Perspectives du cours de l’action Palantir

PLTR semble être un achat solide, c’est en effet l’une de ces actions mèmes qui a une trajectoire de croissance réelle derrière lui.

Palantir n’offre pas seulement aux investisseurs une exposition à un investissement lié à la cybersécurité et aux contrats militaires. Il a une intégration croissante qui en fait un bon pari pour une exposition sur le marché de la technologie blockchain.

L’IA et les mégadonnées pourraient également voir PLTR potentiellement devenir l’une des meilleures actions liées à l’IA. Le prix actuel de 7,74 $ pour l’action PLTR pourrait être une aubaine énorme aujourd’hui.

Qu’est-ce qu’AltSignals et ActualizeAI ?

AltSignals est une société de signaux de trading qui a été lancée au public en 2017. La plateforme propose actuellement des alertes de trading et des indicateurs d’analyse via son service AltAlgo, couvrant les marchés des crypto-monnaies, des actions et des devises. Les utilisateurs peuvent également accéder aux informations sur les CFD.

La plateforme cherche à améliorer ses signaux via l’IA, l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel. Bien qu’AltAlgo soit un produit déjà couronné de succès, ActualizeAI améliore ses capacités grâce à de nouvelles entrées d’IA, permettant aux utilisateurs d’accéder à des signaux avec des niveaux de précision accrus.

ASI est un jeton qui alimentera l’écosystème d’AltSignals. Les détenteurs auront accès à tous les signaux de trading et pourront échanger et stocker des jetons $ASI. L’accès au club des membres s’accompagne également d’autres avantages tels que la participation à des tournois de trading ou la contribution au développement de la plateforme pour recevoir des récompenses, ainsi que d’autres opportunités.

Les investisseurs ont la possibilité d’acheter des jetons ASI à petit prix au cours de la prévente. Le site Web d’AltSignals fournit un guide pratique sur la façon d’acheter des jetons ASI. Cela inclut la connexion à un portefeuille pris en charge, l’achat et la demande de jetons.

Devriez-vous acheter le jeton AltSignals (ASI) aujourd’hui ?

Comme souligné ci-dessus, la société de logiciels Palantir a de grandes projections pour la croissance de ses revenus placées sur le succès de sa plateforme d’intelligence artificielle. La demande constatée pour le modèle de cette société suggère que la prochaine couche ActualizeAI d’AltSignals pourrait arriver sur le marché au milieu d’une demande encore plus importante d’outils utilisant l’IA.

C’est pourquoi AltSignals et ce que l’équipe construit avec ActualizeAI conviennent bien aux investisseurs qui investissent actuellement dans sa vente symbolique. Au prix actuel de 0,015 $, le jeton ASI pourrait être très bon marché. Le prix augmentera à 0,02274 $ pendant la phase de prévente et explosera probablement lorsque la plate-forme d’IA sera mise en service plus tard ce trimestre.

L’inscription du jeton sur les principaux échanges, comme nous l’avons vu avec Pepe (PEPE) et Floki Inu (FLOKI) récemment, pourrait déclencher une nouvelle pression d’achat et voir le prix du jeton ASI se diriger vers des objectifs tels que 0,5 $ et 1 $ en 2023 ou au début de l’année 2024. Les crypto-monnaies liées à l’intelligence artificielle ont également été assez performantes depuis le début de l’année pour suggérer qu’un nouveau cycle haussier pourrait propulser les prix vers de nouveaux sommets.

Une excellente façon de voir pourquoi investir dans ASI est une bonne idée revient à comprendre le point de vue d’AltSignals. Nous pouvons mesurer le potentiel de croissance de cette entreprise à partir de sa communauté grandissante et de l’énorme anticipation autour de sa couche alimentée par l’intelligence artificielle ActualizeAI.

Bien que le lancement imminent du jeton puisse s’accompagner d’une demande renouvelée, c’est la durabilité qui pourrait découler d’un marché et d’une communauté d’utilisateurs robustes qui catalyseront les gains futurs d’ASI.

Intéressé par ASI ? Rejoignez la prévente.