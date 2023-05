Pourquoi le prix de Maker (MKR) baisse après le lancement de Spark par MakerDAO

Le prix de Maker (MKR) a baissé même après que MakerDAO a lancé le protocole Spark hier. Au moment de mettre sous presse, MKR se négociait à 671,41 $, en baisse de 5,41 % au cours des dernières 24 heures.

Le nouveau protocole Spark, qui a commencé à fonctionner aujourd’hui, est disponible pour tous les utilisateurs pour prêter et emprunter Ethereum (ETH), stETH, DAI et sDAI.

Rendre l’emprunt et le prêt plus accessibles

Le protocole Spark récemment lancé vise à rendre l’emprunt et le prêt sur MakerDAO plus accessibles et efficaces pour les utilisateurs. Il s’agit de l’innovation MakerDAO la plus récente car elle pousse à apporter plus d’innovation dans l’espace DeFi.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de Spark est la possibilité d’emprunter des fonds sans garantie. Les utilisateurs pourront emprunter des fonds sans avoir à déposer d’actifs en garantie. Cela rend l’emprunt plus accessible même aux utilisateurs qui n’ont peut-être pas suffisamment d’actifs à utiliser comme garantie lors de l’emprunt de fonds.

Une autre caractéristique est la possibilité pour les utilisateurs de fixer des taux d’intérêt flexibles. Les utilisateurs peuvent fixer leurs propres taux d’intérêt, ce qui leur permet de négocier des conditions plus favorables avec les prêteurs.

Le protocole Spark offre également un mécanisme d’enchères unique permettant aux utilisateurs d’enchérir sur des prêts. Cette nouvelle fonctionnalité rend le processus d’emprunt plus compétitif et transparent et garantit que les prêteurs reçoivent une juste valeur marchande pour leurs fonds.

Pourquoi le prix de Maker (MKR) baisse-t-il ?

Contrairement aux attentes de la plupart des commerçants de crypto, le prix de Maker (MKR), qui est le jeton natif de Maker et le jeton de gouvernance de MakerDAO, a continué de baisser malgré les nouvelles positives du lancement du protocole Spark.

La raison pour laquelle le lancement de Spark n’a pas eu d’impact sur le prix de MKR est principalement due au fait que MKR n’est en aucun cas affilié au protocole Spark. Fait intéressant, MKR ne fait pas non plus partie des crypto-monnaies que les utilisateurs pourront emprunter ou prêter sur Spark.