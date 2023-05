Action Coinbase: HC Wainwright met à jour l'objectif de prix COIN et réitère la note d'achat

Les actions Coinbase se sont échangées au-dessus de 60 $ mercredi, en hausse de plus de 24 % au cours des cinq derniers jours et de plus de 80 % de plus en rendements depuis le début de l’année.

Incidemment, le prix de COIN est resté positif après que les revenus de la société aient battu comme annoncé dans ses résultats du premier trimestre 2023. L’analyste de HC Wainwright, Mike Colonnese, a maintenant relevé l’objectif de cours de l’action, réitérant une cote d’achat.

HC Wainwright donne à COIN un objectif de prix de 77 $

Selon Colonnese, il y avait beaucoup à aimer à propos de Coinbase à partir de ses résultats financiers du premier trimestre récemment publiés. Les perspectives haussières de l’analyste pour l’action sont dues au fait que les revenus de la société dépassent les estimations consensuelles en termes de chiffre d’affaires et de résultat. Ce faisant, Coinbase est revenu à la rentabilité – la première fois que la principale société de cryptographie basée aux États-Unis l’a fait depuis le premier trimestre de 2022.

Les points positifs pour Coinbase à l’avenir seront une augmentation du taux de vente au détail, car les frais de vente au détail continuent de représenter une part importante des revenus de Coinbase. Les chiffres institutionnels de Coinbase Prime seront également remarquables après des volumes records au cours des trois premiers mois de 2023. Cet aspect de l’activité pourrait être aidé par le lancement récent de Coinbase International Exchange aux Bermudes, a noté l’analyste.

Pendant ce temps, la vision récente de la bourse sur la réglementation de la cryptographie aux États-Unis et son engagement à rester dans le pays sont un facteur clé. Colonnais a écrit :

“Bien que nous reconnaissions les risques potentiels à court terme associés à l’avis Wells reçu de la SEC en mars, nous pensons que le profil de risque-récompense est orienté à la hausse, alors que nous maintenons notre position haussière sur les actions et réitérons notre note d’achat.”

Le chiffre d’affaires de Coinbase au premier trimestre de 773 millions de dollars était de + 23 % t/t, au-dessus des prévisions consensuelles de 665 millions de dollars de 18 %. HC Wainwright a donné à la société une estimation des revenus totaux de 3,04 milliards de dollars pour 2023, contre 2,09 milliards de dollars lorsqu’elle a lancé la couverture avant les résultats du premier trimestre meilleurs que prévu.

En soulignant le nouvel objectif de prix, Colonnese a déclaré que l’on s’attend à ce que la crypto continue de voir une action haussière sur les prix en 2023. Les gains de parts de marché de Coinbase entraîneront également probablement des révisions des estimations plus élevées au cours des prochains trimestres.

Il convient de noter que Bitcoin devrait se rallier au milieu d’un nouveau cycle haussier, un scénario qui pourrait catalyser les gains pour COIN et d’autres actions cryptographiques.

Les risques qui pourraient faire dérailler les objectifs de Coinbase comprendront les corrections de prix cryptographiques, l’incertitude réglementaire et une concurrence intense. La concentration continue des revenus du commerce de détail est également un autre facteur négatif potentiel.