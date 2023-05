Prévision du prix des pièces Pi : l'exploitation minière du réseau Pi en vaut-elle toujours la peine ?

Pi Network est l’un des acteurs les plus actifs de l’industrie de la blockchain. Les développeurs construisent une crypto-monnaie connue sous le nom de Pi Coin, qui, espèrent-ils, deviendra l’alternative la plus populaire aux monnaies fiduciaires. Dans le même temps, des centaines de développeurs créent des applications pour l’écosystème Pi Network.

Congestion du bitcoin et besoin d’une alternative

Bitcoin est largement reconnu pour avoir lancé l’industrie de la crypto-monnaie. La pièce a été créée pour être une alternative aux monnaies fiduciaires comme le dollar américain et l’euro. Au lieu d’avoir une banque centrale qui détermine l’offre et la demande, l’offre de Bitcoin est déterminée par des mineurs qui résolvent des calculs mathématiques complexes.

D’autres crypto-monnaies utilisant une technologie de preuve de participation ont fait leur apparition. Ils incluent Polkadot, Cardano et Cosmos. Cependant, les développeurs de Pi Network pensent que la méthode de minage de Bitcoin ne fonctionne pas bien car le minage n’est pas facile. De plus, comme nous l’avons vu cette semaine, la congestion de Bitcoin peut entraîner des coûts de transaction plus élevés et des vitesses lentes.

Par conséquent, ils ont créé une crypto-monnaie que n’importe qui peut exploiter à l’aide de son smartphone. Et en plus de cela, les développeurs peuvent désormais créer des applications décentralisées qui tirent parti de l’écosystème. Nous avons examiné certaines des meilleures dApps de la plate-forme dans cet article .

Pi Network est devenu très populaire parmi les utilisateurs. Par exemple, la page Twitter principale compte plus de 2 millions d’abonnés, tandis que le nombre d’installations d’applications est passé à plus de 60 millions. L’application Android compte plus de 50 millions de téléchargements tandis que Pi Browser compte plus de 10 millions d’utilisateurs.

Prévision de prix Pi Coin

Il n’est pas possible de faire une prévision du prix de la pièce Pi car la pièce n’a pas été lancée dans des bourses comme Binance et Coinbase. Les développeurs ont déclaré que l’écosystème se trouvait dans un réseau principal fermé au fur et à mesure qu’ils développaient le réseau.

What is the Pi Enclosed Mainnet? The Enclosed Network period helps Pi focus on building ecosystem infrastructure and utilities viable within an enclosed environment—without external noise or instability. — Pi Network (@PiCoreTeam) April 18, 2023

Pourtant, j’ai des inquiétudes concernant le réseau et le Pi Coin. D’une part, Pi n’est pas nouveau depuis le lancement du réseau en 2018. Cela signifie que les gens ont miné et accumulé des pièces qui ne peuvent pas être converties en monnaies fiduciaires.

Cinq ans, c’est tellement long et on ne sait toujours pas quand il sera lancé. Je pense que ce retard est stratégique puisque les développeurs gagnent désormais de l’argent en diffusant des publicités sur le réseau.

De plus, l’histoire suggère que le prix du Pi Coin chutera lorsqu’il sera coté en bourse, car de nombreux détenteurs se précipiteront pour vendre. De plus, la plupart des pionniers ont accumulé beaucoup de pièces au cours des dernières années. Nous avons vu la même situation se produire avec Sweatcoin. Le prix de la Sweat Economy a chuté de plus de 80 % par rapport à son niveau record.