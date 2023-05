L'action Goodyear a ouvert 25 % en hausse aujourd'hui : découvrez pourquoi

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Goodyear Tire & Rubber Co ( NASDAQ : GT ) a ouvert environ 25 % ce matin après qu’Elliott Management a révélé une participation importante dans la société de fabrication de pneus.

Voici ce qu’Elliott veut que Goodyear fasse

Jeudi, l’investisseur activiste a déclaré qu’il détenait un intérêt économique de 10% dans Goodyear et a fait pression pour avoir le droit de nommer cinq nouveaux administrateurs indépendants à son conseil d’administration.

Au cours de la dernière décennie, posséder des actions Goodyear a été une déception. La mauvaise performance des actions est le résultat de l’érosion des marges, d’une stratégie de mise sur le marché sous-optimale et d’une stratégie de marque non ciblée.

Dans sa lettre au conseil d’administration, Elliott a recommandé que la société cotée au Nasdaq entame un examen opérationnel pour améliorer les marges et explorer les moyens de monétiser les magasins appartenant à l’entreprise.

L’action Goodyear est désormais en hausse de près de 40% par rapport au début de l’année.

L’action Goodyear pourrait valoir plus de 21 $

Elliott voit la société basée à Akron se négocier à plus de 21 dollars par action si la direction exécute sa proposition.

Les nouvelles du marché boursier arrivent quelques jours seulement après que Goodyear Tire & Rubber Co a annoncé des revenus pour son premier trimestre financier légèrement inférieurs aux estimations de Street. Réagissant au développement d’aujourd’hui, le célèbre investisseur Jim Cramer a déclaré sur ” Squawk on the Street “:

Je ne crois pas que cela mènera initialement à autre chose qu’une conversation avec le conseil d’administration sur ce que Goodyear pourrait faire mieux. Mais je crains qu’il ne soit sous-performant et je pense qu’Elliott [a quelque chose d’intéressant à dire ici].

Wall Street a actuellement une note consensuelle de “surpondération” sur l’action Goodyear.