Milady Meme Coin (LADYS) bondit de 10 000 % : jusqu'où ira-t-il ?

La nouvelle pièce de mème Milady Meme Coin (LADYS) a surpris la plupart des investisseurs et des commerçants de crypto-monnaie après avoir bondi de plus de 10 000 % en quelques heures.

La montée en puissance a traversé la crypto-monnaie jusque-là peu connue sous les feux de la rampe, en particulier suite à la récente montée en popularité des pièces de monnaie comme PEPE et KEKE, bien que le prix de PEPE ait depuis chuté de 56%.

Qu’est-ce que Milady Meme Coin (LADYS) ?

Milady Meme Coin, notée LADYS, est une pièce meme pour la collection Milady NFT. En plus d’être une pièce de monnaie, elle est auto-organisée et sert de monnaie d’échange pour l’accumulation d’influence et de points pour le karma, le charme et la beauté.

L’offre totale de jetons LADYS au lancement était de 888 000 888 000 888 jetons, 94 % des jetons étant déposés dans le pool de liquidités (LP) pour être brûlés. 1% de l’offre de jetons a été larguée par avion à tous les détenteurs de PEPE et de Miladay NFT.

Les 5 % restants de l’offre totale de jetons LADYS sont détenus dans un portefeuille multi-signatures facilement traçable et doivent être utilisés pour la future cotation centralisée des bourses, les pools de liquidités et les ponts.

Milady vise à créer des marchandises, des outils et une académie dédiée aux détenteurs de Milady NFT. L’objectif ultime est d’atteindre plus de 100 000 détenteurs et d’être répertorié sur les échanges centralisés de niveau 1, faisant de $LADYS le jeton par excellence de la spiritualité Internet.

Pourquoi le prix de LADYS augmente-t-il ?

Bien qu’il n’y ait aucune nouvelle crypto majeure contribuant à la soudaine flambée des prix de Milady Meme Coin (LADYS), les analystes pensent que la flambée pourrait être attribuée à l’énorme adoption de jetons PEPE sur le marché de la cryptographie.

Le jeton LADYS est lié au PEPE par un largage virtuel de 1 % de l’offre de jetons LADYS aux détenteurs de PEPE. En conséquence, LADYS pourrait profiter du succès de PEPE et donc de la flambée des prix actuelle.