AltSignals, pourrait-il bénéficier des annonces de Google sur l’IA annoncées hier soir ?

May 12, 2023

L’intelligence artificielle est au centre de tous les débats technologiques depuis que Microsoft Corporation (NASDAQ : MSFT) a annoncé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans ChatGPT.

Quelques semaines plus tard, la multinationale a intégré le chatbot dans « Bing » – un événement important qui a peut-être pour la première fois menacé le monopole d’Alphabet Inc (NASDAQ : GOOGL).

Par conséquent, Google a intensifié ses efforts dans l’IA générative et a lancé « Bard » cette année. Bien que son Chatbot n’ait initialement pas réussi à affliger le monde en soi, le titan de la technologie a fait de nouvelles annonces hier soir lors de sa conférence annuelle des développeurs qui réitèrent son engagement envers ce domaine à forte croissance.

Voici ce que Google a annoncé lors de son événement I/O

Pour commencer, Bard, avec des compétences de raisonnement améliorées, une capacité à gérer des mathématiques avancées et des capacités de codage, est désormais accessible à tous dans plus de 180 pays et territoires au total.

Plus important encore, il permet désormais aux utilisateurs d’aller au-delà du texte et d’inclure des images dans leurs invites. Google a également déclaré que le chatbot intégrera éventuellement Adobe Firefly également.

Le PDG Sundar Pichai a également annoncé mercredi « AI Snapshots » – une mise à jour majeure de la recherche Google qui donnera désormais la priorité aux réponses alimentées par l’IA aux requêtes pour un meilleur contexte. L’expérience générative de recherche (SGE) basée sur PaLM 2 permet également aux utilisateurs d’approfondir leurs requêtes avec des questions de suivi. Selon le chef de l’exécutif :

Les modèles PaLM 2 sont forts en logique et en raisonnement, grâce à une large formation en logique et en raisonnement. Il est également formé sur du texte multilingue couvrant plus de 100 langues.

Enfin, Google a intégré de nouveaux outils d’IA pour un certain nombre de ses applications, notamment Docs, Slides, Sheets, Meet et Gmail, et a rebaptisé l’effort « Duet AI ».

Pour l’instant, ces fonctionnalités ne sont disponibles que pour les utilisateurs sur la liste d’attente. Néanmoins, une longue liste d’annonces de ce type de la part de Google établissent sans aucun doute que l’engouement actuel pour l’IA est là pour durer et ne fera que s’intensifier à l’avenir.

Et cela brosse un tableau plutôt rose de ce que l’avenir réserve à des projets comme AltSignals.

Qu’est-ce qu’AltSignals et le jeton ASI ?

À la base, AltSignals est une société de technologie financière qui s’adresse aux investisseurs qui opèrent sur les marchés financiers – qu’il s’agisse d’actions, de devises ou même de crypto-monnaies.

AltAlgo – son service phare utilise un algorithme de trading de pointe pour émettre des signaux qui informent les traders dès que c’est le moment d’ouvrir une position sur un instrument financier et quand la fermer.

Dans les mois à venir, cependant, AltSignals prévoit de débloquer des améliorations significatives à son produit déjà couronné de succès. Il est sur la bonne voie pour intégrer ledit algorithme de trading à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique et au traitement du langage naturel pour lancer ce qui sera connu sous le nom d’ActualizeAI.

L’idée est que le nouveau service alimenté par l’IA et la blockchain offrira des signaux plus précis pour aider les traders à maximiser les retours sur leurs investissements.

Dans l’ensemble, il est concevable que l’utilisation de l’intelligence artificielle pour améliorer son outil de trading sera un avantage significatif pour AltSignals en tant qu’entreprise et renforcera éventuellement son nom en tant qu’opportunité d’investissement.

AltSignals, est-ce une opportunité d’investissement ?

Fait intéressant, AltSignals n’est pas seulement un service qui vous aide à gagner de l’argent sur les marchés financiers. Son prochain projet, ActualizeAI, sera alimenté par le jeton ASI et constitue également une opportunité d’investissement.

Posséder un jeton ASI vous permettra d’accéder au nouvel outil de trading utilisant l’IA de l’entreprise. Ces jetons seront similaires aux actions en ce sens que les détenteurs auront leur mot à dire sur l’avenir d’AltSignals. Ils pourront également participer à des tournois de trading et explorer d’autres opportunités leur permettant d’engendrer des gains.

La prévente du jeton ASI est actuellement en cours. Vous pouvez lire le guide complet pour savoir comment vous pouvez l’acheter en trois étapes simples sur le site Web d’AltSignals.

Qu’est-ce qui pourrait conduire à une appréciation du prix du jeton ASI ?

Au moment de la rédaction, le jeton ASI est évalué à 0,015 $, soit une hausse de 25 % par rapport à sa première étape de prévente.

Mais il y a des raisons de croire que cela débloquera davantage à l’avenir. Pour commencer, AltSignals s’est déjà construit une base d’utilisateurs de plus de 50 000 au cours des six dernières années. C’est important car cela répond à la demande de jeton ASI, en particulier une fois qu’ActualizeAI sera en ligne.

Comme tout autre investissement, une demande accrue pourrait se traduire par un prix plus élevé. AltSignals lui-même s’attend à ce que son jeton soit évalué à 0,02274 $ d’ici la fin de la prévente en cours, selon son site Web.

Il convient de noter, cependant, que le jeton ASI sera ensuite répertorié sur les principaux échanges de crypto-monnaies en commençant par Uniswap – un événement qui a historiquement signifié une appréciation significative du prix de différentes pièces.

Dans l’ensemble, alors qu’AltSignals étend son empreinte dans l’intelligence artificielle et la technologie blockchain pour devenir à terme un service de signaux de trading de premier plan, il est probable que le jeton ASI atteindra 0,05 $ d’ici la fin de cette année.

Vous pouvez visiter la page de prévente ICI pour en savoir plus sur le jeton ASI.