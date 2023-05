Les meilleurs et les pires constituants de l'indice Nifty 50 de 2023 révélés

L’indice Nifty 50 est en mode de récupération après avoir chuté à 16 847 ₹ le 20 mars de cette année. L’indice, composé des sociétés indiennes de premier ordre, s’échangeait à 18 261 ₹ vendredi, environ 8,50 % au-dessus du point le plus bas de cette année. De même, l’indice BSE Sensex a également rebondi.

Les actions indiennes les plus et les moins performantes

L’action la plus performante de l’ indice Nifty 50 cette année est Tata Motors, la société mère de Jaguar Landrover. L’entreprise, qui publiera ses résultats vendredi, a été dopée par les bonnes performances de sa marque JLR. Il rejoint d’autres constructeurs automobiles comme Stellantis et Porsche qui ont bien fait cette année. Tata Motors a bondi de 33% cette année.

Bajaj Auto, une entreprise qui fabrique des motos et des trois-roues, a également bien performé, aidée par la demande croissante de ses produits. Ses actions ont bondi de plus de 27 % cette année. ITC, un conglomérat qui exploite des dizaines d’entreprises, a également surperformé, avec des actions en hausse de 25 %.

Les autres meilleures performances de l’indice Nifty 50 cette année sont des sociétés telles que Power Grid Corporation, Oil and Natural Gas Corporation, Nestle India et Eicher Motors. De plus, les banques indiennes ont été un peu en sécurité alors même que leurs homologues américaines ont reculé. Les cours des actions de Kotak Mahindra Bank et d’ICICI ont augmenté de plus de 5 % tandis que HDFC n’a bondi que de 1 %.

De nombreuses entreprises Nifty 50 ont été dans le rouge cette année. Le cours de l’action Adani Enterprise a chuté de plus de 48 % cette année après que la société a été attaquée par Hindenburg Research. D’autres parties du conglomérat d’Adani ont également été touchées.

Le cours de l’action Infosys a chuté de 17 %, ce qui en fait la deuxième pire entreprise Nifty. Comme je l’écrivais ici , Infosys a publié de faibles résultats au premier trimestre. Les autres sous-performants de l’indice sont Hindalco Industries, Bajaj Finserv, JSW Steel et State Bank of India.

Prévisions de l’indice Nifty 50

Le graphique 4H montre que l’indice Nifty 50 a été en mode de récupération au cours des dernières semaines. Cette reprise a été soutenue par les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 périodes. Le MACD s’est également déplacé au-dessus du point neutre.

Il semble que l’indice tente de tester à nouveau le sommet de 18 880 ₹ depuis le début de l’année, soit environ 3,50 % au-dessus du niveau actuel. Un mouvement en dessous du support à 18 000 ₹ invalidera la vue haussière.