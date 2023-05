Paul Tudor Jones dit que les actions finiront l'année en hausse : voici pourquoi

Paul Tudor Jones, gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire et trader chevronné, a prédit que les actions termineraient l’année en hausse.

L’investisseur a noté ces perspectives via des commentaires qu’il a faits lors d’une interview avec CNBC’c “Squawk Box” lundi.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Paul Tudor Jones explique pourquoi les actions vont monter: la Fed a fini d’augmenter les taux

Selon lui, le marché boursier devrait connaître une hausse au second semestre et se terminer en force parce que la Réserve fédérale américaine a « fini » d’augmenter les taux d’intérêt.

La trajectoire de la Fed sur la hausse des taux avait été éclairée par la nécessité de lutter contre la hausse de l’inflation, mais la mesure de l’indice des prix à la consommation (IPC) est en baisse depuis 12 mois. Jones a estimé que cela augure bien pour le marché boursier.

Commentant la Fed et la question de l’inflation et des taux d’intérêt, le légendaire trader a déclaré à Andrew Ross Sorkin de CNBC :

“Je pense vraiment qu’ils ont fini. Ils pourraient probablement crier victoire maintenant parce que si vous regardez l’IPC, il a baissé pendant 12 mois consécutifs. Cela ne s’est jamais produit auparavant dans l’histoire.

L’investisseur a ajouté que l’inflation a connu “un fort arc baissier”. Ses commentaires interviennent quelques jours après que les dernières données de l’IPC aient montré un refroidissement à 4,9 % – en baisse par rapport au sommet de 9 % atteint en juin 2022. Les taux d’intérêt ont été mauvais pour l’économie, a ajouté Jones, affirmant que maintenant c’est une question d’attente. l’impact. Il compare cela à la chimiothérapie.

« Vous devez penser aux taux d’intérêt comme à la chimio. La chimio est un poison. Nous sommes probablement à des niveaux où nous aurions atteint une récession dans le passé à cause de la taxe d’intérêt sur l’économie. Il s’agit d’attendre que cette taxe sur l’économie fasse son chemin.”

L’investisseur dit que ce sera une mouture lente pour les actions

Selon le gestionnaire de fonds spéculatifs, les perspectives du marché boursier sont comparables à celles de la mi-2006, les actions ayant grimpé en flèche à la suite de la pause de la Fed dans son cycle de resserrement. Concernant la performance des actions dans les mois à venir, il s’est dit optimiste quant à une dynamique haussière. Cependant, Jones a noté qu’il n’était “pas haussier de manière effrénée” et que ce serait une “mouvement lent”.

Dans ce qui pourrait faire grimper les actions, l’investisseur a souligné la possibilité qu’il existe d’énormes quantités de poudre sèche qui n’attendent que d’être déployées vers des investissements. Il a ajouté que le marché avait connu une accalmie en termes de transactions, y compris un ralentissement des introductions en bourse alors que les investisseurs et les entreprises évaluaient les perspectives globales.

Les actions américaines sont restées bancales lundi alors que le marché cherchait à faire preuve d’optimisme quant à l’accord sur la limite de la dette – le sentiment général est que les législateurs sont susceptibles de faire une percée dans l’impasse autour de la crise du plafond de la dette.

Le était stable à 4 124 $ tandis que le Dow Jones Industrial Average luttait contre un début de semaine fragile à 33 382, juste en dessous de la ligne fixe à -0,24 %.