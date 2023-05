Bénéfices cibles du premier trimestre : "ils se remettent sur la bonne voie"

Target Inc ( NYSE : TGT ) est dans le vert ce matin après avoir annoncé des résultats supérieurs au marché pour son premier trimestre fiscal.

Pro partage son point de vue sur l’action Target

Le stock de détail est également à la hausse parce que la société a réitéré ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Target demande maintenant une augmentation de 0,7 % de ses ventes comparables cette année, de 7,75 $ par action à 8,75 $ par action du bénéfice ajusté par action.

En comparaison, les analystes étaient à 0,6 % et 8,36 $ par action, respectivement. Sur « Squawk Box » de CNBC, Stephanie Link de Hightower a déclaré :

Il y avait des points positifs et des points négatifs. [Mais] les actions se négocient à 18 fois par rapport à Walmart à 25 fois. Je pense qu’ils sont peut-être en train de se remettre sur la bonne voie. Alors, je suis content.

Les perspectives du deuxième trimestre, cependant, sont restées en deçà des estimations. Par rapport à son sommet depuis le début de l’année, l’action Target est toujours en baisse de plus de 10 % à l’écriture.

Aperçu des bénéfices du premier trimestre cible

A gagné 950 millions de dollars contre 1,01 milliard de dollars il y a un an

Le bénéfice par action a également diminué, passant de 2,16 $ à 2,05 $

EPS ajusté imprimé à 2,05 $ selon le communiqué de presse

Le chiffre d’affaires a légèrement augmenté de 0,6 % en glissement annuel pour atteindre 25,32 milliards de dollars

Le consensus était de 1,77 $ par action sur un chiffre d’affaires de 25,26 milliards de dollars

Quoi d’autre était remarquable dans l’impression des bénéfices ?

La marge brute s’est améliorée de 70 points de base à 27,4 % grâce à une baisse de 0,4 % du coût des ventes. Selon Stéphanie Link :

Ils ont fait d’énormes progrès dans les inventaires. Lorsque vous avez des ventes en hausse et des stocks en baisse, c’est une assez bonne combinaison. Les marges brutes s’améliorent car les coûts de transport ont considérablement diminué.

Les stocks ont diminué de 6,5 % en séquentiel et de 16,4 % par rapport au même trimestre l’an dernier. Wall Street a actuellement une note consensuelle de “surpondération” sur l’action Target.