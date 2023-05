Coinbase Cloud rejoint Chainlink Oracle pour améliorer les fonctions du système et la fourniture de données

Coinbase Cloud a révélé son intention de rejoindre le réseau Chainlink en tant qu’opérateur de nœuds pour améliorer son infrastructure cryptographique sous-jacente. De plus, Coinbase Cloud utilisera son travail de base et son expertise dans le traitement des données de la blockchain pour assurer la fiabilité et la sécurité du réseau Oracle de Chainlink.

Coinbase Cloud Joins Chainlink as Node Operator to Bolster Security



Telecoms giants Swisscom, Deutsche Telekom and news provider Associated Press are also Chainlink node operators.



Source: CoinDesk pic.twitter.com/bFr5hKyu6p — Wen3 🚀 (@Wen3_AI) May 18, 2023

Comme mentionné, le service cloud de l’échange crypto rejoint la plate-forme Chainlink en tant qu’opérateur de nœud – une collaboration pour renforcer la décentralisation de l’écosystème web3. Coinbase Cloud dessert déjà plusieurs blockchains renommées, notamment Aptos, Algorand, Ethereum et Solana. Pendant ce temps, les opérateurs de nœuds Chainlink restent vitaux pour la plate-forme. Par exemple, ils aident à connecter des contrats intelligents sur diverses chaînes de blocs aux systèmes et aux données.

Chainlink ponts web2 et web3. Il source, formate et envoie des données à des contrats intelligents. Par exemple, Chainlink fournit des flux de prix décentralisés – qui garantissent environ 22 milliards de dollars TVL (valeur totale verrouillée) dans les réseaux DeFi, y compris dYdX, Compound, Aave et Synthetix.

Kai Zhao de Coinbase Cloud a souligné les avantages des opérateurs de nœuds dans l’espace cryptographique, garantissant la fiabilité et la sécurité des contrats intelligents.

Chainlink pour profiter d’une infrastructure et d’une expertise robustes

5/ By becoming a Chainlink oracle node operator, Coinbase Cloud is now a part of the decentralized oracle network powering Chainlink Data Feeds.



We’re thrilled to contribute to the decentralization and reliability of Data Feeds serving many core ecosystem players. — Coinbase Cloud 🛡️ (@CoinbaseCloud) May 18, 2023

William Reilly, responsable de Chainlink Labs, a également commenté. Il a déclaré que le nouvel opérateur de nœud introduirait une infrastructure et une expertise massives dans la plate-forme Oracle, au profit des applications, des services et des produits Web3.

Coinbase a montré son appétit pour dominer le monde du web3 en 2021 lorsque son officiel Surojit Chatterjee a révélé que le motif de l’entreprise était d’être les services Web Amazon du monde de la cryptographie. Coinbase Cloud vise à satisfaire cela, avec ses produits alimentant plusieurs services au sein de l’écosystème. Coinbase a commencé à offrir ces services après avoir acquis le fournisseur d’infrastructure blockchain Bison Trails au début de 2021.

Les utilisateurs peuvent utiliser le réseau de notes de Coinbase Cloud pour créer et gérer des applications Web3. De plus, la société a lancé Base, un réseau Ethereum layer2, en février 2022.

Prix du LIEN

Chainlink utilise LINK comme jeton de gouvernance. Le jeton alternatif s’est échangé avec des gains aujourd’hui, se situant à un sommet de 1,12 % sur 24 heures au cours de cette écriture. LINK change de mains à 6,68 $. L’altcoin pourrait rester vert dans les prochaines sessions au milieu de nouvelles optimistes.