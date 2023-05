Prédictions concernant AltSignals alors que la prévente s’accélère face à une forte demande de services de signaux de trading

May 18, 2023

La prévente d’AltSignals ($ASI) approche à grands pas de sa conclusion. Plus de 69 % des jetons ont été vendus, le jeton du service de signaux de trading ayant rapporté plus de 748 862 $. La demande pourrait monter en flèche au moment où le jeton sera inscrit sur les bourses et faire grimper le prix par rapport aux 0,015 $ actuels. Les acheteurs qui prennent position lors de la prévente pourraient avoir un avantage car le jeton $ASI pourrait voir son prix augmenter.

Le rôle unique d’AltSignals

AltSignals est un service de signaux de trading qui a été créé en décembre 2017. La plateforme de services de trading britannique a connu un grand succès depuis sa création en fournissant des signaux de haute qualité pour les crypto-monnaies, les devises et les actions. En utilisant un indicateur simple mais fiable AltAlgo™, AltSignals a construit un service de signaux demandé, rassemblant plus de 50 000 membres sur Telegram et 1 400 abonnements VIP.

Suivant son modèle commercial réussi, AltSignals souhaite aider davantage les investisseurs avec des signaux de meilleure qualité et augmenter la liste d’actifs couverts. La société lance une plate-forme de service de signal de trading basée sur l’intelligence artificielle appelée ActualizeAI. AltSignals s’attend à ce qu’ActualizeAI change la donne car il intègre des technologies d’IA de pointe pour une analyse avancée. ActualizeAI s’attend à plus de précision dans les ouvertures de position et à une meilleure gestion des risques avec la nouvelle plateforme d’IA.

Qu’est-ce que $ASI et est-ce un bon investissement ?

$ASI est le jeton qui alimentera ActualizeAI par AltSignals. Le rôle principal de $ASI est d’être l’unité d’adhésion sur la plateforme de trading basée sur l’IA. Le jeton est en prévente, les premiers acheteurs ayant un accès anticipé à ActualizeAI.

Les avantages d’investir dans ActualizeAI sont énormes. Le premier est l’accès aux signaux de trading de qualité générés par l’IA. AltSignals s’est déjà fait un nom en fournissant les signaux depuis sa création en 2017, ce qui signifie que les investisseurs ont accès à un service réputé et fiable.

Les détenteurs de $ASI ont également un avantage en ce sens qu’ils peuvent spéculer sur le jeton et le miser pour augmenter leurs revenus. Le jeton devant être répertorié sur Uniswap au deuxième trimestre de 2023, le potentiel de pompage et de génération de valeur pour les investisseurs est élevé.

Mais les premiers investisseurs ont également accès au club des membres de l’IA. C’est l’occasion de gagner des récompenses pour avoir donné des avis et écrit des commentaires sur la plateforme et ses produits. Les membres accèdent également à des opportunités de prévente exclusives et utilisent des jetons pour participer à des tournois de trading et contribuer à la gouvernance.

AltSignals, augmentera-t-il en valeur après avoir été répertorié sur un échange ?

Le prix de $ASI est de 0,015 $. Il s’agit de son plus bas niveau de prix puisque le jeton est encore en prévente. D’après les tendances passées des prix des jetons lancés via des préventes, la valeur augmente de façon exponentielle après une inscription. C’est à ce moment-là que le jeton commence à attirer davantage d’investissements puisqu’il devient détectable sur les échanges. Le jeton bénéficie de la liquidité accrue, ce qui pousse le prix plus haut.

Le prix de $ASI augmentera une fois que le jeton sera inscrit sur Uniswap et d’autres bourses. D’autres augmentations de prix se produiront une fois que les investisseurs commenceront à récolter les bénéfices d’être membres d’ActualizeAI. Ainsi, il pourrait y avoir des inconvénients à ne pas acquérir $ASI tôt, car les investisseurs pourraient être contraints de l’acheter à une valorisation plus élevée.

$ASI, est-ce un investissement qui pourrait être multiplié par 10 en 2023 ?

Donner une prévision de prix exacte pour les jetons nouvellement lancés est hautement spéculatif. Le prix augmente en fonction de la demande et des conditions du marché. Cependant, compte tenu de la quantité de demandes que le jeton AltSignals a générées jusqu’à présent, une augmentation d’un facteur 10 fois n’est pas hors de propos. Les jetons nouvellement lancés atteignent ces sommets quelques semaines ou quelques mois après leur introduction en bourse.

D’ici la fin de l’année 2023, $ASI pourrait augmenter de 10 fois les marges puisque le jeton est déjà souscrit par une communauté existante de traders. Cela signifie que la valeur de $ASI pourrait atteindre et dépasser 0,15 $ avec nos prévisions.