Metacade se sent prêt à décoller alors que XRP montre la voie aux crypto-monnaies à grandes capitalisations

Metacade est sur le point de lancer une version de son très attendu écosystème d’arcade de jeu play-to-earn (P2E) avant la fin du mois. Alors que le prix du jeton natif MCADE s’est retiré des sommets atteints après des débuts explosifs sur les bourses, le potentiel de récupérer les pertes et de voir une tendance à la hausse se matérialiser se dessine.

En effet, le marché des crypto-monnaies devrait entamer un nouveau cycle haussier, et les jetons liés au secteur des jeux devraient probablement bien évoluer à mesure que l’intérêt pour le secteur augmente.

Aujourd’hui, une grande partie de l’attention a été portée sur les mouvements de prix des principaux jetons, et XRP prend les devants au milieu de l’anticipation des investisseurs autour des nouvelles économiques alors que les pourparlers sur le plafond de la dette américaine entrent dans une étape cruciale.

XRP mène le monde de la crypto-monnaie au milieu de discussions positives sur le plafond de la dette

Les marchés de la cryptographie étaient en grande partie stables vendredi, les investisseurs continuant de surveiller les signaux des États-Unis concernant leurs discussions sur le plafond de la dette. Ailleurs, le marché boursier a connu une belle hausse avec des contrats à terme en hausse, car il semblait de plus en plus probable que les législateurs pourraient conclure un accord pour relever le plafond de la dette dès ce week-end.

En ce qui concerne le marché de la crypto-monnaie, l’un des plus grands gagnants d’aujourd’hui est XRP, qui a bondi de plus de 4 % au cours des dernières 24 heures. Bitcoin, Ethereum et Cardano ont également grimpé pour atteindre des niveaux de prix clés alors que le marché de la crypto-monnaie semblait prêt à refléter les mouvements d’autres actifs risqués.

XRP est le jeton natif de Ripple, une société de paiements transfrontaliers qui se bat actuellement en justice contre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Alors que la SEC allègue que Ripple a vendu XRP en tant que titre non enregistré, la société a nié les accusations. Les gains enregistré par XRP au cours de cette semaine interviennent alors qu’un juge s’est prononcé contre la requête de la SEC visant à sceller des documents liés à l’ancien responsable de l’agence, William Hinman.

En 2018, Hinman a prononcé un discours sur l’état de la crypto-monnaie et des valeurs mobilières, qui, selon Ripple, est la clé de l’issue de la bataille juridique. Hier, le PDG de Ripple a qualifié l’espace réglementaire américain de « déroutant » et il est probable que davantage d’entreprises partiront vers d’autres juridictions qui offrent plus de clarté.

Alors que le sentiment des investisseurs devient positif en prévision d’une victoire de Ripple, XRP semble voir un rallye majeur. Au cours de la semaine dernière, le prix du XRP a augmenté de plus de 8 %, les taureaux visant 0,5 $.

Square Enix affirme que le jeu de Web3 est l’avenir

Metacade prévoit de publier prochainement sa version Metacade Lite, dont les détails pourraient être confirmés lors du prochain événement questions-réponses (AMA) prévu le 24 mai 2023. Le projet a franchi toutes les étapes qu’il s’était fixées dans sa feuille de route pour le premier trimestre de 2023. Les objectifs de ce trimestre incluent le lancement de la plate-forme Create2Earn, avec des utilisateurs pouvant goûter à l’expérience de jeu révolutionnaire qui accompagne l’approche unique de Metacade en matière de P2E.

Alors que les marchés de la crypto-monnaie devraient également entrer dans un nouveau cycle haussier, son jeton MCADE pourrait mener la charge au sein de l’écosystème du Web3 et de la GameFi. Les développements récents autour des débuts d’Axie Infinity sur l’App Store d’Apple et le géant japonais du jeu Square Enix réaffirmant son engagement envers la blockchain et le jeu Web3 pourraient contribuer à susciter davantage de demandes et d’adoptions.

Que propose la plateforme Metacade ?

Metacade est une nouvelle plate-forme de jeu blockchain qui vise à devenir la plus grande arcade de jeu Web3. À la base, Metacade vise à offrir aux joueurs, aux investisseurs et aux développeurs un accès à un hub de jeu décentralisé, avec la plus grande sélection de jeux d’arcade play-to-earn (P2E).

Le projet vise également à permettre l’intégration de plusieurs mécanismes de gain pour les acteurs de l’écosystème.

Le jeton MCADE est utilisé pour prétendre à des récompenses dans l’écosystème et aidera les utilisateurs de la plateforme à accéder aux services et aux opportunités de jalonnement et de DeFi. La feuille de route comprend également un pivot vers un projet géré par la communauté, les détenteurs de jetons MCADE obtenant le droit de vote sur les propositions de gouvernance. En savoir plus sur Metacade ici.

Le jeton Metacade, vaut-il la peine d’être acheté maintenant ?

MCADE a connu un vrai succès lors de sa prévente qui s’est terminée rapidement, car les investisseurs convaincus de ce que propose Metacade ont récupéré des jetons natifs à bon marché.

Avril a été un grand mois pour Metacade car non seulement la prévente s’est soldée par un succès, mais la cotation ultérieure sur les échanges Uniswap, BitMart et MEXC a suivi rapidement. Sur le marché, le prix du MCADE s’est redressé pour atteindre le prix record de 0,045 $ au début du mois de mai.

Bien que le prix actuel de 0,020 $ place le MCADE/USD à plus de 52 % de son sommet décrit ci-dessus, un rebond sur les marchés élèvera les taureaux. Le mouvement au cours du prochain cycle haussier emmènera probablement le prix du jeton à plus de 1 $ en 2024.