Les États-Unis ont rendu les règles de cryptographie "aussi déroutantes que possible", déclare le PDG de Ripple

Brad Garlinghouse, PDG de la société blockchain Ripple, a déclaré que les États-Unis avaient rendu les réglementations cryptographiques “aussi confuses que possible”. Dans les nouvelles sur la cryptographie ce matin, la conviction de l’exécutif de Ripple est que la confusion résultant de la confusion réglementaire pousse davantage d’entreprises de cryptographie à quitter les États-Unis.

L’exécutif de Ripple a fait ces commentaires lors d’une interview avec CNBC.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Selon Garlinghouse, c’est la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis qui reste “à l’avant-garde de cette confusion”. Il dit que la SEC n’a pas fourni de directives claires sur la façon de réglementer les crypto-monnaies, ce qui a rendu difficile pour les entreprises d’opérer aux États-Unis.

Garlinghouse dit que l’Europe pourrait bénéficier de la “confusion” américaine

Les États-Unis rendant la réglementation de la cryptographie aussi confuse que possible, «l’entrepreneuriat et l’investissement n’ont d’autre choix que d’envisager de déménager dans d’autres juridictions. L’Europe est l’un des principaux bénéficiaires de l’environnement réglementaire négatif aux États-Unis, a-t-il noté.

“Franchement, c’est pourquoi vous voyez l’entrepreneuriat et les investissements affluer vers d’autres juridictions – et l’Europe a certainement été un important bénéficiaire de la confusion qui a régné aux États-Unis.”

Outre l’Europe, qui a récemment approuvé les règles historiques de la MiCA, les juridictions affichant une plus grande croissance en termes de recherche de clarté pour la réglementation de la cryptographie comprennent les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et Singapour.

Fournir des “règles de la route” et de la clarté sur la réglementation des actifs numériques est ce qui permet aux entrepreneurs et aux investisseurs de s’engager de manière constructive avec les régulateurs de ces pays, a déclaré Garlinghouse lors de l’entretien.

Les régulateurs américains ont intensifié ces derniers mois leur répression contre les sociétés de cryptographie, avec des géants de l’industrie tels que Coinbase parmi ceux qui ont exprimé leurs inquiétudes. Konstantin Shulga, PDG et co-fondateur de Finery Markets, a partagé son point de vue avec Invezz sur ce sujet brûlant – que vous pouvez lire ici.

En décembre, la SEC a intenté une action en justice contre Ripple, alléguant que la société avait violé les lois sur les valeurs mobilières en vendant XRP, sa crypto-monnaie native, sans l’enregistrer au préalable auprès du régulateur.

Ripple a nié les allégations et se bat contre le procès, une affaire dont le verdict final est très attendu dans l’industrie de la cryptographie. Comme l’ a rapporté Invezz, la société a remporté une autre victoire dans le cadre de l’affaire au début de cette semaine.

Ripple investit en dehors des États-Unis

Garlinghouse a déclaré que Ripple investit davantage en dehors des États-Unis en raison de la confusion entourant la réglementation américaine. Il a déclaré que 95 % des clients de Ripple se trouvaient en dehors des États-Unis et que la plupart des embauches de Ripple cette année se feraient en dehors des États-Unis.

Le PDG de Ripple a également parlé de la situation financière de l’entreprise, affirmant qu’elle était en bonne position financière.

Ses commentaires après que Ripple a annoncé mercredi avoir acquis Metaco, une société suisse de services de garde de crypto. Il a déclaré que Ripple avait financé l’achat de Metaco avec 250 millions de dollars en espèces sur son propre bilan. Garlinghouse a dit :

“Nous pensons que Metaco est la solution idéale, à partir de laquelle nous essayons de développer nos clients aujourd’hui.”

Au sujet de l’introduction en bourse de Ripple, Garlinghouse a déclaré que la société n’était pas pressée de s’inscrire en bourse. Selon lui, Ripple n’a pour le moment pas besoin de plus de capital, et qu’il ne serait listé que s’il estimait que cela améliorerait la capacité de développer l’entreprise et l’expérience client.