Mises à jour de l’industrie de la cryptographie : Chainlink VRF en direct sur Arbitrum One

Chainlink est une plateforme de services web3 et un réseau Oracle décentralisé. Samedi 20 mai, le protocole s’est associé à Arbitrum, une solution de mise à l’échelle de couche 2 d’Ethereum, pour révéler le lancement de Chainlink VRF (fonction aléatoire vérifiable) sur Arbitrum One.

Cela offrira aux développeurs un accès à un générateur de nombres aléatoires (RNG) largement reconnu. La Fondation Arbitrum et Chainlink organiseront un atelier VRF le 22 mai.

Collaboration Arbitrum et Chainlink

Le communiqué de presse officiel a révélé que Chainlink Verifiable Random Function a rejoint la plate-forme Arbitrum One. Le lancement profitera à Arbitrum et Chainlink, leur donnant accès à de nouvelles applications décentralisées (dApps) et à des contrats intelligents créés par les développeurs.

Chainlink VRF reste le RNG (générateur de nombres aléatoires) le plus adopté sur le marché des crypto-monnaies. Il permet aux créateurs de contrats intelligents de développer des applications évolutives, équitables et sécurisées, y compris les jeux et NFT. De plus, Arbitrum One permet aux développeurs de créer des dApps à faible coût et à haut débit.

Johann Eid de Chainlink Labs a commenté les avantages d’Arbitrum pour décharger la congestion des transactions Ethereum sans compromettre la sécurité. Il pense que la vitesse incroyable d’Arbitrum débloquera de nombreux cas d’utilisation en améliorant Chainlink VRF.

Comme mentionné, la collaboration est une victoire pour les parties – au profit des communautés Chainlink et Arbitrum. Chainlink Verifiable Random Functions offre un caractère aléatoire à plus de 6 300 contrats intelligents dans diverses chaînes de blocs.

La connexion Arbitrum-Chainlink aidera les développeurs à développer des applications décentralisées haut de gamme pour offrir des fonctions de contrat intelligent. De plus, le lancement de Chainlink Automation sur Arbitrum One automatisera les fonctionnalités essentielles des contrats intelligents sans sacrifier la décentralisation. Chainlink continue de développer l’innovation en signant des accords avec des entreprises telles que Coinbase Cloud, Optimism et SWIFT.

Des rassemblements pour ARB et LINK ?

Chainlink et Arbitrum ont respectivement LINK et ARB comme jetons natifs. LINK a perdu environ 1% au cours de la dernière journée, changeant de mains à 6,50 $ au moment de la presse. L’altcoin a connu des difficultés en mai suite à l’incertitude du marché. LINK a perdu 2 % au cours des sept derniers jours.

source – Invezz.com

Au contraire, l’ARB a bondi de 1 % au cours des dernières 24 heures, oscillant actuellement à 1,16 $. Il a atteint un sommet quotidien de 1,17 $ et un creux de 1,15 $. En attendant, Arbitrum domine les transactions sur la blockchain Ethereum car il garantit des frais de gaz bas et une vitesse élevée.