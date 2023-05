ConsenSys clarifie les rumeurs sur les taxes cryptographiques MetaMask

ConsenSys, la société à l’origine du célèbre portefeuille Web3 MetaMask, a (lundi) réfuté les affirmations selon lesquelles elle perçoit des taxes pour les investisseurs en crypto. Cela fait suite au FUD des médias sociaux et à plusieurs rumeurs selon lesquelles MetaMask perçoit des taxes sur les transactions de crypto-monnaie.

La société a confirmé qu’elle suivait les tweets avec des informations inexactes sur ses termes et conditions. ConsenSys a précisé que MetaMask ne perçoit pas de taxes auprès des utilisateurs de crypto et n’a jamais fait d’ajustements leur permettant de le faire.

Pas de taxes cryptographiques pour les utilisateurs de MetaMask

La clarification vient après des captures d’écran des conditions d’utilisation de MetaMask, la section 4.3 indiquant que la plate-forme peut retenir des taxes si nécessaire. Comme prévu, cela a catalysé le tumulte dans le monde de la crypto-monnaie au cours du week-end.

ConsenSys a déclaré que les termes référencés n’étaient pas nouveaux et s’appliquaient à ses produits soumis à la taxe de vente. Il a précisé que la taxe mentionnée ne s’applique pas à MetaMask et aux produits non soumis à la taxe de vente. De plus, ConsenSys a ajouté qu’il reste actif dans la lutte contre la désinformation sur ses services et produits.

Néanmoins, MetaMask a déjà traité des réclamations découlant des termes de ConsenSys. En novembre 2022, la politique ConsenSys mise à jour indiquait qu’Infura, un outil de création d’applications se connectant à la blockchain Ethereum, pourrait collecter davantage d’informations sur les utilisateurs, notamment les adresses IP et les transactions Ethereum.

Pendant ce temps, cela a déclenché la disgrâce sur ce que les utilisateurs percevaient comme un portefeuille décentralisé. L’indignation a forcé l’entreprise à réviser ses conditions de confidentialité, et le PDG Joseph Lubin a précisé que MetaMask utilise les informations IP uniquement pour le routage.

La popularité de MetaMask a également fait du portefeuille une cible pour les attaques de phishing, les pirates et les escrocs. Par exemple, ConsenSys a mis en évidence une violation de données en avril. L’attaque a touché près de 7 000 utilisateurs de MetaMask.

Le marché de la crypto aujourd’hui

Les données d’Invezz.com montrent le marché de la crypto-monnaie en mode retraite, la plupart des actifs reflétant des baisses mineures de 24 heures. Bitcoin et Ethereum ont perdu 0,19% et 0,55% (respectivement) au cours de la dernière journée. Bitcoin s’échangeait à 26 895,29 $ au moment de la publication, tandis qu’Ethereum a changé de mains à 1 806,17 $.