Hotbit interrompt ses opérations et exhorte les clients à retirer des fonds

Dans les nouvelles sur la crypto-monnaie qui ont surpris la plupart des passionnés de crypto, l’échange de crypto-monnaie Hotbit a annoncé aujourd’hui (22 mai 2023) qu’il interrompait ses opérations avec effet immédiat.

Dans sa communication officielle, la bourse a demandé à ses utilisateurs de retirer leurs fonds avant le 21 juin à 4h00 UTC.

Détérioration des conditions d’exploitation

Hotbit a déclaré que ses opérations se sont considérablement détériorées depuis août 2022 après qu’un ancien membre de l’équipe a fait l’objet d’une enquête. L’enquête avait provoqué l’arrêt des opérations de l’échange centralisé pendant des semaines.

Hotbit a également cité plusieurs autres incidents négatifs au sein de l’industrie de la cryptographie, parmi lesquels l’effondrement de FTX et la récente crise bancaire qui a temporairement provoqué la désintégration du stablecoin USD Coin (USDC). Selon l’échange crypto, les incidents mentionnés entraînent une sortie continue de fonds des échanges centralisés.

L’équipe de l’échange estime également que les échanges centralisés deviennent “de plus en plus lourds” et qu’ils sont “peu susceptibles de répondre aux tendances à long terme”. Ils ont noté que les seules options seraient d’adopter la réglementation ou de devenir plus décentralisées.

Cyberattaques rechapées

Hotbit a également blâmé les cyberattaques répétées où les pirates ont exploité à plusieurs reprises ses défauts. Dans le même ordre d’idées, l’équipe a averti les membres de la communauté de se méfier des liens de phishing prétendant être l’échange officiel Hotbit sur Google ( NASDAQ : GOOGL ).

L’annonce de Hotbit est intervenue à un moment où plusieurs membres de la communauté ont commencé à se plaindre de ne pas pouvoir retirer leurs fonds de l’échange.